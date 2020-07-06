Модные солнцезащитные очки 2020: стилист назвала главные тренды

Солнцезащитные очки летом просто незаменимы, а кроме того, это еще и важная часть образа. Так что важно выбрать этот аксессуар, чтобы он был в тренде и подходил именно вам и вашему стилю. Стилист-имиджмейкер Татьяна Виноградова на своей странице в Instagram назвала основные тренды очков летом 2020, которые помогут вам определиться с выбором.

Модные очки 2020:

1. Очки оверсайз.

Как и в одежде, мода на оверсайз добралась и до очков. Настоящий хит 2020 – гиперсайз в оправах солнцезащитных очков. Формы трендовых очков выбирать можно разнообразные – квадратные и круглые, необычная геометрия и бабочки.

Поскольку такая модель подойдет не всем представительницам прекрасного пола, не забывайте руководствоваться при выборе формой лица.



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2. Авиаторы.

Классические авиаторы характеризуются тонкой металлической оправой с черными или коричневыми линзами. Особенно модными в сезоне 2020 будут модели с яркими цветными линзами. Такое решение добавит в образ легкости, радужности и непринужденности.



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3. Круглые очки.

Еще один несомненный хит – круглые очки. Подойдут не всем, но примерить стоит! Обладательницам овальной и треугольной формы лица она, несомненно, подойдет.



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4. Массивная пластиковая оправа прямоугольных очков.

Она может быть бесцветной или прозрачной в розовых или голубых тонах. Такая оправа придаст легкости и воздушности крупным очкам и не будет выглядеть отягощающим элементом в образе.

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5. Омбре.

Линзы омбре могут использоваться в любых моделях и иметь самые разнообразные цветовые решения. Выбор зависит исключительно от вкуса и ваших предпочтений.



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6. Кошачий глаз.

Эта модель является очень женственной, она не лишена элегантности, смотрится очень привлекательно и красиво. Она универсальна – такие очки станут отличным дополнением, как для делового лука, так и для повседневного casual.



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7. Узкие очки из 90-х.

На любителя. Пойдут далеко не всем. Отлично подойдут под спортивные спортивные образы-худи, треники и кроссовки.



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8. Креативность и необычные дизайн и форма.

Тут ваша фантазия, оригинальность и смелость. Здесь скорее не про моду, а про ваши дерзость и желание выглядеть не как все.

Модные солнцезащитные очки лето 2020 (фото: instagram.com/stylist_vinogradova)

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