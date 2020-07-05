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Антитренды лета 2020 и новый стиль biz-leisure: стилист поделилась шпаргалкой

Lite » Мода 05.07.2020 - 13:12
Антитренды лета 2020 и новый стиль biz-leisure: стилист поделилась шпаргалкой
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какие вещи стоит спрятать подальше в шкаф летом 2020

Летом особенно хочется выглядеть стильно и модно, но для этого следует учесть последние мировые тенденции и идти в ногу с ними. Также не лишним будет изучить антитренды, которые стоит отложить подальше в шкаф до лучших времен и отдать предпочтение модным сочетаниям, фактурам и фасонам. Стилист Ксения Господинова назвала в Instagram топ-3 неактуальных вещи в гардеробе эти летом и наглядно показала стильные и устаревшие луки на каждый день.

Три антитренда, о которых стоит забыть:

  • Облегающие силуэты: тенденции этого сезона склонились в сторону фасона oversize и свободного кроя.
  • Юбки-пачки и юбки кроя "солнце": давно не актуальные модели. Лучше заменить юбкой прямого кроя длинны миди или мини-юбкой А-Силуэта.
  • Балетки с круглым мысом: Заменяем на мюли с квадратным или острым.

Антитренды лета 2020 и новый стиль biz-leisure: стилист поделилась шпаргалкой

Антитренды лета 2020 и новый стиль biz-leisure: стилист поделилась шпаргалкой

Антитренды лета 2020 и новый стиль biz-leisure: стилист поделилась шпаргалкой

Антитренды лета 2020 и новый стиль biz-leisure: стилист поделилась шпаргалкой

Антитренды лета 2020 и новый стиль biz-leisure: стилист поделилась шпаргалкой

Что и как стоит носить летом 2020, а от чего стоит отказаться (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Но есть и хорошая новость. Благодаря карантину появился новый практичный и удобный стиль — biz-leisure. Его суть заключается в сочетании спортивных вещей с классическими элементами.

В переводе "biz-leisure" означает одежду, которая подходит одновременно для отдыха и работы. Таким образом, можно смело надевать джоггеры с мужским пиджаком, свитшоты с классическими брюками со стрелками, строгие рубашки с велосипедками и элегантные юбки со спортивными худи.

Антитренды лета 2020 и новый стиль biz-leisure: стилист поделилась шпаргалкой

Антитренды лета 2020 и новый стиль biz-leisure: стилист поделилась шпаргалкой

Антитренды лета 2020 и новый стиль biz-leisure: стилист поделилась шпаргалкой
Как носить велосипедки летом 2020 (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Велосипедки вообще неотъемлемый элемент этого стиля. Они хороши и с нарядным топом, и со строгим жакетом. Также можно сочетать их со свободными летящими сорочками или маскулинными объемными пиджаками. Главное — соблюсти баланс пропорций.

Антитренды лета 2020 и новый стиль biz-leisure: стилист поделилась шпаргалкой

Антитренды лета 2020 и новый стиль biz-leisure: стилист поделилась шпаргалкой

Антитренды лета 2020 и новый стиль biz-leisure: стилист поделилась шпаргалкой

Новый стиль "biz-leisure" предполагает удобство и практичность (instagram.com/ksenia_gospodinova

Ранее стилист Татьяна Виноградова рассказала об актуальных платьях лета 2020.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины стильмода
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