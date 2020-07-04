Летние платья: какие тренды актуальны в этом сезоне

Если хотите обзавестись новым платьем, полезно узнать, какие в моде в 2020 году
Платье - всегда отличная идея и просто-таки универсальный предмет гардероба летом. Хотите обновить гардероб? Стилист-имиджмейкер Татьяна Виноградова рассказала на своей странице в Instagram, какие тренды в летних платьях актуальны в этом сезоне.
Модные летние платья 2020:
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Простота, минимализм, однотонность, яркость
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Горошек. Уже становится классикой. Хорош как и для длины миди, так и для коротких платьев
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Полоска и любая геометрия.
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Открытые платья-сарафаны на широких лямках.
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Платья-рубашки и платья с пуговицами спереди. Причём пуговицы могут быть декоративными.
Платья с запАхом.
Животный и цветочный принты. Носить только тем, кому идут такое. Примеряя такие платья, смотрите, чтобы вы украшали платье, а не оно вас. Зачастую для таких платьев нужен более яркий макияж, или хотя бы губки с блеском, тушь на ресницах и легкий румянец.
Какие платья в моде летом 2020 (фото: instagram.com/stylist_vinogradova)
Ну и особо выделить хочу белый цвет. Ярко, нежно, мило, по летнему. Когда как не летом.
Напомним, что ранее стилист-имиджмейкер Ирина Каховская рассказала о трендовых моделях купальников.
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Автор: Lite