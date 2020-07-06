Модні сонцезахисні окуляри 2020: стиліст назвала головні тренди

Сонцезахисні окуляри влітку просто незамінні, а крім того, це ще й важлива частина образу. Так що важливо вибрати цей аксесуар, щоб він був в тренді і підходив саме вам і вашому стилю. Стиліст-іміджмейкер Тетяна Виноградова на своїй сторінці в Instagram назвала основні тренди окулярів влітку 2020, які допоможуть вам визначитися з вибором.

Модні окуляри 2020:

1. Окуляри оверсайз.

Як і в одязі, мода на оверсайз добралася і до окулярів. Справжній хіт 2020 – гиперсайз в оправах сонцезахисних окулярів. Форми трендових окулярів можна вибирати різноманітні – квадратні та круглі, незвичайна геометрія і метелики.

Оскільки така модель підійде не всім представницям прекрасної статі, не забувайте керуватися при виборі формою обличчя.



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2. Авіатори.

Класичні авіатори характеризуються тонкою металевою оправою з чорними або коричневими лінзами. Особливо модними в сезоні 2020 будуть моделі з яскравими кольоровими лінзами. Таке рішення додасть в образ легкості, райдужності і невимушеності.



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3. Круглі окуляри.

Ще один безперечний хіт – круглі окуляри. Підійдуть не всім, але приміряти варто! Власницям овальної і трикутної форми обличчя вона, безсумнівно, підійде.



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4. Масивна пластикова оправа прямокутних окулярів.

Вона може бути прозорою безбарвною або в рожевих або блакитних тонах. Така оправа додасть легкості великим очками і не буде виглядати обтяжливим елементом в образі.

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5. Омбре.

подвійні Лінзи можуть використовуватися в будь-яких моделях і мати найрізноманітніші колірні рішення. Вибір залежить виключно від смаку і ваших уподобань.



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6. Котяче око.

Ця модель є дуже жіночною, вона не позбавлена елегантності, виглядає дуже привабливо і красиво. Вона універсальна – такі окуляри стануть відмінним доповненням, як для ділового лука, так і для повсякденного casual.



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7. Вузькі окуляри з 90-х.

На любителя. Підуть далеко не всім. Відмінно підійдуть під спортивні спортивні образи-худі, треники і кросівки.



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8. Креативність і незвичайні дизайн і форма.

Тут ваша фантазія, оригінальність і сміливість. Тут скоріше не про моду, а про ваші зухвалість і бажання виглядати не як усі.

Модні сонцезахисні окуляри літо 2020 (фото: instagram.com/stylist_vinogradova)

Раніше стиліст Тетяна Виноградова розповіла про актуальні сукні літа 2020.

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