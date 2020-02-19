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В мини-шортах и откровенных платьях: 45-летняя Виктория Бекхэм оголилась для Vogue Greece

Lite » Мода 19.02.2020 - 18:33
В мини-шортах и откровенных платьях: 45-летняя Виктория Бекхэм оголилась для Vogue Greece
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Знаменитость украсила мартовский выпуск

Виктория Бекхэм – одна из самых популярных личностей в мире. Неудивительно, что звезда то и дело украшает все новые глянцевые обложки. В это раз мимо экс-«перчинки», бизнесвумен, матери 4-х детей и просто красавицы не смог пройти греческий Vogue.

В мини-шортах и откровенных платьях: 45-летняя Виктория Бекхэм оголилась для Vogue Greece

Виктория украсила сразу две обложки мартовского выпуска, обе получились чувственными и стильными – на них дизайнер блистает в вещах собственного бренда. Первая – атмосферная и легкая, где Виктория позирует полубоком. Словно наслаждаясь порывом весеннего ветерка и солнцем, она стоит с закрытыми глазами.

В мини-шортах и откровенных платьях: 45-летняя Виктория Бекхэм оголилась для Vogue Greece

Мартовские обложки глянца (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На второй супруге Дэвида Бекхэма удалось показать свое совершенное тело. Она примерила плиссированное длинное платье насыщенного синего оттенка с одним рукавом. С помощью эффектной позы 45-летняя красавица смогла оголить стройные ноги.

Другие фото из съемки вышли не менее откровенными – к примеру, в ультракоротких шортах и свободной блузе. На всех фото Виктория позирует с ярким макияжем и стильной укладкой от своего любимого мастера Кена Павса.

В мини-шортах и откровенных платьях: 45-летняя Виктория Бекхэм оголилась для Vogue Greece

Виктория в прекрасной форме (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Так рада быть на мартовской обложке @voguegreece в каштановом платье из моей коллекции #VBSS20…», – не смогла сдержать слов восторга Виктория. Автором съемки стал британский фотограф Алекс Любомирский (он известен тем, что работал также с принцем Гарри и Меган Маркл, сняв их помолвочную фотосессию).

«Если жизнь – это борьба, то Виктория – чемпион. Женщина, которая ежедневно борется с проблемами личных отношений и динамикой идеального профессионала, каждый раз добиваясь того, что подразумевает ее маленькое имя: победа. Создатель одноименного бренда, доминирующего в индустрии моды, жена самого популярного человека на планете, мать четверых детей и голос легендарной группы, все еще занимающей нашу музыкальную культуру, украшает обложки своего нового мартовского номера… На фотографии, которая пахнет весной, светом и возрождением, Бекхэм динамично позирует перед объективом знаменитого @alexilubomirski и говорит исключительно с главным редактором Vogue Greece», – так представили новый номер в сети.

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