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45-летняя Виктория Бекхэм восхитила свежей кожей и рассказала о любимых бьюти-продуктах

Lite » Красота 13.02.2020 - 20:27
45-летняя Виктория Бекхэм восхитила свежей кожей и рассказала о любимых бьюти-продуктах
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Новые секреты красоты Виктории

Виктория Бекхэм – признанная она стиля, которая давно уже превратилась в икону красоты. В свои 45 лет звезда не устает удивлять всех своей свежей кожей и подтянутым телом. Персональные секреты красоты экс-«перчинка» с удовольствием выдает поклонникам. Так, Виктория уверяет, что она не прибегает к услугам пластических хирургов, не делает никаких омолаживающих процедур, и что ее совершенная кожа – результат правильного питания. Правда, некоторые специалисты утверждают, что дизайнер все же немного лукавит. Но признают, что даже если она и прибегала к некому вмешательству, то с умом.

45-летняя Виктория Бекхэм восхитила свежей кожей и рассказала о любимых бьюти-продуктах

Новое селфи звезды (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Что же касается ежедневной бьюти-рутины, то тут Виктория честна. Один из любимых ею кремов – Augustinus Bader. Этот средство изобрел профессор регенеративной медицины Аугустинус Бадер, основываясь на своем богатом опыте изучения свойств кожи после ожогов. Так, суть формулы чудо-продукта в том, что она помогает коже самостоятельно вырабатывать новые клетки и тем самым восстанавливаться. Виктория как-то рассказала, что любит использовать крем после скраба утром и вечером. Нужно отметить, что Augustinus Bader – весьма дорогой продукт. На официальном сайте баночка такого крема стоит около $265 долларов.

45-летняя Виктория Бекхэм восхитила свежей кожей и рассказала о любимых бьюти-продуктах

Секрет красоты кожи Виктории раскрыт (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Сейчас, когда звезда начала работать над продуктами своей собственной линии косметики, она решила прибегнуть к опыту любимого бренда. Так, недавно 45-летняя красавица представила новое средство – чудодейственную сыворотку, которую создала вместе с уже упомянутой проверенной маркой.

45-летняя Виктория Бекхэм восхитила свежей кожей и рассказала о любимых бьюти-продуктах

Бизнесвумен старется вести здлровый образ жизни (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Еще одно дополнение к семейству VB x @augustinusbader, самая первая Power Serum!! Делает кожу сильнее и здоровее», – рассказала звезда. Заодно продемонстрировав фото без макияжа и свою сияющую упругую кожу. Как подтверждение своего безупречного внешнего вида Виктория добавила несколько часов назад и фото. Звезда показала лицо крупным планом. И хотя она надела свою любимые крупные солнцезащитные очки VBEyewear, от поклонников не скрылся свежий румянец и нежный овал лица бизнесвумен. Лучшей рекламы своей косметики не придумаешь!

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