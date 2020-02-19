В міні-шортах і відвертих сукнях: 45-річна Вікторія Бекхем оголилася для Vogue Greece

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Знаменитість прикрасила березневий випуск

Вікторія Бекхем – одна з найпопулярніших особистостей у світі. Не дивно, що зірка-то повсякчас прикрашає все нові глянцеві обкладинки. Цього рзу повз екс-«перчинку», бізнесвумен, матір 4-ох дітей і просто красуню не зміг пройти грецький Vogue.

Вікторія прикрасила відразу дві обкладинки березневого випуску, обидві вийшли чуттєвими і стильними – на них дизайнер блищить в речах власного бренду. Перша – атмосферна і легка, де Вікторія позує напівбоком. Немов насолоджуючись поривом весняного вітерця і сонцем, вона стоїть з закритими очима.

Березневі обкладинки глянцю (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На другій дружині Девіда Бекхема вдалося показати своє досконале тіло. Вона приміряла плісироване довге плаття насиченого синього відтінку з одним рукавом. З допомогою ефектної пози 45-річна красуня змогла оголити стрункі ноги.

Інші фото з зйомки вийшли не менш відвертими – наприклад, в ультракоротких шортах і вільній блузі. На всіх фото Вікторія позує з яскравим макіяжем і стильною укладкою від свого улюбленого майстра Кена Павса.

Вікторія у прекрасній формі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Так рада бути на березневій обкладинці @voguegreece в каштановій сукні з моєї колекції #VBSS20...», – не змогла стримати слів захоплення Вікторія. Автором зйомки став британський фотограф Алекс Любомирський (він відомий тим, що працював також з принцом Гаррі і Меган Маркл).

«Якщо життя – це боротьба, Вікторія – чемпіон. Жінка, яка щодня бореться з проблемами особистих відносин і динамікою ідеального професіонала, щоразу домагаючись того, що передбачає її маленьке ім'я: перемога. Творець однойменного бренду, домінуючого в індустрії моди, дружина найпопулярнішої людини на планеті, мати чотирьох дітей і голос легендарної групи, що все ще займає нашу музичну культуру, прикрашає обкладинки свого нового березневого номера... На фотографії, яка пахне весною, світлом і відродженням, Бекхем динамічно позує перед об'єктивом знаменитого @alexilubomirski і говорить виключно з головним редактором Vogue Greece», – так представили новий номер у мережі