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Вот это пластика! Виктория Бекхэм покорила зажигательными танцами в мини-шортах (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.01.2020 - 20:35
Вот это пластика! Виктория Бекхэм покорила зажигательными танцами в мини-шортах (видео)
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда настраивается на уикенд

Виктория Бекхэм умеет создать нужную жизнерадостную атмосферу, в том числе и в своем микроблоге. 45-летняя звезда радуется приближающемуся уикенду так сильно, что решила выложить ролик с берега океана. Она танцует ритмичный танец в компании своего стилиста по волосам Кена Пейвса. Они оба делают движения в такт музыке, а на фоне сияет золотистый закат и лазурное море. «Танцуем в уикенд. Помнишь это, Кен Пейвс? Поцелуи», – написала Виктория под видео.

«Я помню это!», – не удержалась Ева Лонгория, которая давно дружит с именитым дизайнером. «Восхитительна», «Такая худенькая», «Королева!», – присоединились к ней и другие пользователи сети.

Виктория все же так пластична (видео: instagram.com/victoriabeckham)

Максимально горячим образ сделал наряд Виктории, который подчеркнул знаменитую стройность 45-летней красотки. Она надела мини-шорты, которые открыли ее точеные ноги, топ и кепи. Выглядит Бекхэм соблазнительной и «зажигательной», а двигается столь пластично, словно она и не покидала сцену.

Вот это пластика! Виктория Бекхэм покорила зажигательными танцами в мини-шортах (видео)Кен работает над всеми глянцевыми образами Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

К слову, именно Кен – автор большинства стрижек и укладок знаменитой «перчинки». Он работает на фотосессиях для глянцевых журналов, где снимается Виктория. Он же является автором ее укладок для светских вечеринок. Но, по словам мастера, его клиента настолько талантлива, что даже прическу делает себе сама, причем всегда удачно.

Так, в одном из интервью он рассказал: «Вики прекрасно делает себе прически сама. У нее великолепно получается "конский хвост" и ее любимые мягкие волны. Иногда мы с ней встречаемся, и я восклицаю: "О боже, твоя прическа выглядит идеально. Над ней кто-то потрудился?" А она отвечает, что нет. Это изумительно, даже я не всегда могу отличить профессиональную укладку от творения ее рук».

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