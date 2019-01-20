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"Мері Поппінс у чоловічої ролі": американський кутюр'є вивів на подіум юнаків в сукнях і спідницях (фото)

Lite » Мода 20.01.2019 - 13:41
"Мері Поппінс у чоловічої ролі": американський кутюр'є вивів на подіум юнаків в сукнях і спідницях (фото)
Колекція Thom Browne men's Fall 2019 (фото: instagram.com/thombrowneny)

Дизайнер сміливо переосмислив поєднання чоловічого і жіночого у своїй колекції

Тиждень чоловічої моди в Парижі (15-20 січня) продовжує відкривати несподівані рішення чоловічого гардероба сезону осінь-зима 2019/20.

Іменитий американський модельєр Том Браун (Thom Browne), відомий своєю любов'ю до підкресленої аристократичності образів і повернення до трендів минулого століття, не зрадив собі. Дизайнер представив вельми несподівані комбінації.

Thom Browne

&quot;Мері Поппінс у чоловічої ролі&quot;: американський кутюр'є вивів на подіум юнаків в сукнях і спідницях (фото)

Чоловіче плаття-пальто - найекстравагантніша фішка нової колекції Thom Browne (фото: instagram.com/thombrowneny; instagram.com/fashiontomax)

Нова колекція Thom Browne пронизана жіночністю. Юнака виходили на подіум в корсетах і оригінальних сукнях, стилізовані під костюм або класичне чоловіче пальто.

Ефектно виглядають сукні-пальто з хутряними манжетами на рукавах і такими ж хутряними оборками на подолі — така собі відсилка до манірного стилю "Мері Поппінс".

&quot;Мері Поппінс у чоловічої ролі&quot;: американський кутюр'є вивів на подіум юнаків в сукнях і спідницях (фото)

&quot;Мері Поппінс у чоловічої ролі&quot;: американський кутюр'є вивів на подіум юнаків в сукнях і спідницях (фото)

Пальто з хутряними вставками на рукавах і подолі - також "жіночий" елемент нової колекції американського дизайнера (фото: instagram.com/thombrowneny; instagram.com/fashiontomax)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Thom Browne (@thombrowneny)

Відео: instagram.com/thombrowneny

В'язані кардигани плавно трансформували в прямі довгі спідниці — ще одне "шок-рішення" Брауна.

Американський кутюр'є пояснює: йому було цікаво поекспериментувати з чоловічим та жіночим началами у своїй колекції. Переглянути докорінно підхід до створення чоловічого одягу. І дизайнеру це вдалося!

 

Thom Browne men's Fall 2019 (фото: instagram.com/fashiontomax)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Thom Browne (@thombrowneny)

Відео: instagram.com/thombrowneny

Нагадаємо, раніше LITE писав, як же стартував Тиждень чоловічої моди в Парижі. Одні з провідних світових брендів - Valentino, Raf Simons, Heron Preston і Off-White - влаштували на подіумі "об'ємний хаос".

Також раніше ми пропонували вибрати кращий образ. Так, супермодель Наталя Водянова і Карлі Клосс "засвітилися" в однакових сорочках від Louis Vuitton. Кому вдалося найбільш вигідно обіграти свій образ - вирішуємо в опитуванні LITE.

Відзначимо також, в мережі набирає популярність супер яскравий hair-тренд 2019, зважитися на який зможе тільки смілива дівчина.

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