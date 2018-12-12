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Просто и со вкусом: Мелания Трамп "изменила" строгому дресс-коду

Lite » Стиль и мода 12.12.2018 - 11:44
Просто и со вкусом: Мелания Трамп "изменила" строгому дресс-коду
Фото: Мелания Трамп (instagram.com/flotus)

Мелания пример для всех, как носить простые вещи, и при этом не терять элегантности

В преддверии католического Рождества Мелания Трамп присоединилась к ежегодному благотворительному мероприятию —  "Игрушки для малышей корпуса морской пехоты США". В прошлом году она уже принимала участие в похожей кампании "Игрушки для новобранцев морской пехоты США" на базе Anacostia-Bolling в Вашингтоне. Похоже, что первая леди США решила продолжить традицию лично поздравлять детей военных.

Выступив с короткой поздравительной речью перед собравшимися, Мелания приступила к самым приятным обязанностям — отправилась общаться с малышами, вручать им подарки и подписывать открытки.

Просто и со вкусом: Мелания Трамп &quot;изменила&quot; строгому дресс-коду

Фото: Дух Рождества уже посетил Вашингтон (instagram.com/flotus)

В этот раз 48-летняя Мелания отказалась от официального дресс-кода - никаких платьев и дорогих брючных костюмов, только простая рубашка в красную клетку и черные брюки. Несмотря на то, что Мелания в своем наряде выглядела по-домашнему мило, даже в повседневной рубашке она не утратила своей элегантности и шика.

Просто и со вкусом: Мелания Трамп &quot;изменила&quot; строгому дресс-коду

Фото: Мелания призвала творить добро перед Рождеством (instagram.com/flotus)

Кроме того, во время общения с детьми с ее обычно сдержанного и сосредоточенного лица не сходила улыбка. По нашему мнению, этот простой рождественский образ несомненно очень идет первой леди.

Просто и со вкусом: Мелания Трамп &quot;изменила&quot; строгому дресс-коду

Фото: Первая леди США лично подписывала открытки (instagram.com/flotus)

"Приятно проводить время с детьми... Спасибо всем, кто пришел, чтобы помочь в этой замечательной возможности дарить! #Счастливого Рождества," —  подписала она фото в своем официальном блоге в Instagram.

Просто и со вкусом: Мелания Трамп &quot;изменила&quot; строгому дресс-коду

Скриншот: Мелания призналась, что ей нравится проводить время  сдетьми (instagram.com/flotus)

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Новости Украины благотворительностьМелания ТрампнарядРождество
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