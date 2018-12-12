Просто і зі смаком: Меланія Трамп "зрадила" строгому дрес-коду

Фото: Меланія Трамп (instagram.com/flotus)

Меланія приклад для всіх, як носити прості речі, і при цьому не втрачати елегантності

Напередодні католицького Різдва Меланія Трамп приєдналася до щорічного благодійного заходу — "Іграшки для малюків корпусу морської піхоти США". У минулому році вона вже брала участь у схожій кампанії "Іграшки для новобранців морської піхоти США" на базі Anacostia-Bolling у Вашингтоні. Схоже, що перша леді США вирішила продовжити традицію особисто вітати дітей військових.

Виступивши з короткою вітальною промовою перед присутніми, Меланія приступила до найприємніших обов'язків — вирушила спілкуватися з малюками, вручати їм подарунки і підписувати листівки.

Фото: Дух Різдва вже відвідав Вашингтон (instagram.com/flotus)

В цей раз 48-річна Меланія відмовилася від офіційного дрес-коду - ніяких дорогих суконь і брючних костюмів, тільки проста сорочка в червону клітку і чорні штани. Не дивлячись на те, що Меланія у своєму вбранні по-домашньому мила, навіть у повсякденній сорочці вона не втратила своєї елегантності та шику.

Фото: Меланія закликала творити добро перед Різдвом (instagram.com/flotus)

Крім того, під час спілкування з дітьми з її зазвичай стриманого і зосередженого, обличчя не сходила посмішка. На нашу думку, цей простий різдвяний образ безсумнівно дуже паує першій леді.

Фото: Перша леді США особисто підписувала листівки (instagram.com/flotus)

"Приємно проводити час з дітьми.. Спасибі всім, хто прийшов, щоб допомогти у цій чудовій можливості дарувати! #Щасливого Різдва," — підписала фото вона у своєму офіційному блозі Instagram.

Скріншот: Меланія зізналася, що їй подобається проводити час сдетьми (instagram.com/flotus)

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