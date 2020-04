Мелания Трамп выбрала бесподобное изумрудное платье-рубашку по особенному случаю

Мелания Трамп (фото: instagram.com/flotus)в

Мелания выбрала образ в "традиционных цветах"

Мелания Трамп, как и другие американцы, вынуждена самоизолироваться на период пандемии коронавируса в США. Достаточно долгое время первая леди США не радует официальными выходами и образами. Вместо этого Мелания лишь изредка записывает важные видеообращения к своим согражданам, призывая оставаться дома и носить маски. Однако на прошедших выходных Мелания появилась перед многомиллионной армией своих фолловеров в сети instagram с более приятным “обращением”. 12 апреля весь мир праздновал католическую Пасху. Супруга Дональда Трампа не могла обойти стороной этот важный день! И подготовила для фолловеров милое поздравление.

Вместо официальный успокоительных речей Мелания решила продолжить трогательный обычай. На видео первая леди США прочла добрую сказку про кролика — The Very little Rabbit. Для маленьких американцев чтение этой милой истории считается “национальной традицией”. Съемки видео проходили в саду возле Белого Дома. Трамп расположилась на белоснежной скамейке, на фоне — уютная беседка с зеленью. Рядом с первой леди видим корзинку с разноцветными пасхальными яйцами.

"Счастливой Пасхи! В этом году мы не можем привычно отпраздновать этот день. Однако я хочу уделить минуту, чтобы пожелать всем счастливой Пасхи. А также прочесть одну из моих любимых детских сказок”, — уточнила миссис Трамп.

К слову, отдельного внимания также заслуживает образ Мелании. Для чтения сказки Трамп выбрала платье-рубашку в изумрудных тонах. Считается, что оттенки зеленого имеют успокоительный эффект. Быть может, Мелания не просто так выбрала именно такой образ в столь непростое для всего мира время. Кроме того, зеленый цвет, по аналогии с весной, традиционно считается важным пасхальным атрибутом, и его часто выбирают для публичных мероприятий первые леди западных стран.

Льняное платье в рубашечном стиле имеет длинные рукава. Талию обрамляет широкий зеленый пояс под кожу. Завершают элегантный образ первой леди зеленые текстурированные лодочки с высокой шпилькой. Волосы Мелания уложила в изысканную прическу с крупными локонами. Макияж сделан максимально сдержанным, выделяя лишь глаза супруги президента США.

