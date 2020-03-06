Меган Маркл в платье за 32000 грн стала сенсацией на церемонии Endeavour Fund Awards в Лондоне

Новость о возвращении на британскую землю Меган Маркл и принца Гарри уже стала сенсацией не только в британских СМИ. Ведь после отречение от королевских обязанностей (8 января) скандальная пара еще ни разу не появлялась вместе в Великобритании на официальных мероприятиях. И если Гарри хоть изредка, но приезжал на родину, то Маркл с сыном Арчи “с концами” переехала в Канаду. Их появление на ежегодном благотворительном вечере Endeavour Fund Awards успело облететь весь мир. Все восхищаются жизнерадостностью герцогов Сассекских. И конечно же, стилем Меган!

Вечером 5 марта в резиденции Mansion House в Лондоне состоялась церемония Endeavour Fund Awards-2020. Мероприятие призвано чествовать военнослужащих мужчин и женщин, которые принимают участие в различных спортивных соревнованиях. Согласно официальному расписанию вечера, Гарри и Меган выступили с короткой речью. Затем скандальные супруги лично вручили награды и посетили прием перед началом церемонии. От рук Меган и Гарри военнослужащие спортсмены получили четыре награды: “Приз за достижения”, “За выдающиеся достижения”, “Приз Генри Уорсли” и “Приз сообщества”. Отметим, что Генри Уорсли — британский военный деятель и полярный исследователь, подполковник Британской армии, кавалер Ордена Британской империи и Полярной медали. Уорсли скончался в 2016 году.

Меган Маркл и Гарри в Лондоне, 5 марта (скриншоты: instagram.com/sussexailesi)

Самую желанную пару вечера десятки папарацци ожидали еще у подъезда к Mansion House. Лондон символично встретил герцога и герцогиню Сассекских дождями. Однако счастливую парочку это ничуть не расстроило. С широкими улыбками Меган и Гарри шли под руку под зонтом.

Отдельного внимания заслуживает стильный образ герцогини. Для посещения важного во всех для себя отношениях мероприятия Маркл выбрала платье-футляр от бренда Victoria Beckham за 32,200 грн. Кстати, долгое время в британский СМИ ходили слухи, что Меган поссорилась со своей подругой — именитым дизайнером Викторией Бекхэм. Как известно, представители монаршей семьи часто используют “стильные символы” для общения с прессой. Так что не исключено, что таким образо Меган дает понять — у нее с Викторией по прежнему хорошие отношения. И не стоит верить слухам!

Стильная Меган Маркл (скриншоты: instagram.com/sussexailesi)

Платье-футляр нежного голубого оттенка отлично подчеркнуло стройную фигуру Меган. И следует отметить, что Маркл полностью пришла к прежней форме после рождения принца Арчи (май 2019). Малышу сейчас 10 месяцев. И кстати, он остался с нянями в Канаде!

Образ Меган дополняют синие замшевые туфли от Manolo Blahnik. В руках — клатч под мрамор от Stella McCartney. Волосы Меган заплела в тугой хвост. А вот вечерний макияж сделан с акцентом на легкий смоки-айс и винные губки. Такой макияж очень к лицу супруге принца Гарри. Из украшений — едва заметные золотые сережки и браслет.

Гарри также соответствовал образу своей жены. Младший внук Елизаветы II выбрал классический костюм синего цвета, белую рубашку и галстук в тон костюма. Кстати, говорят, то оттенки синего символизируют постоянство и справедливость! Кто знает, может, и цветовой гаммой своих образов герцоги хотели что-то сказать.

В здании Mansion House в Лондоне уже все заждались встречи с Меган и Гарри. Герцоги мило со всеми общались, сделали десятки фото и справились со своими задачами на этот вечер — вручали награды и поздравляли спортсменов-военных.

“Сегодня вечером в Лондоне третий год подряд герцог и герцогиня Сассекские принимали участие в ежегодной премии Фонда Endeavour. Которая отмечает достижения ветеранов, получивших травмы на службе, но которые показывают выдающиеся спортивные достижения за последний год. Решив взять на себя то, что кажется невозможным, эти мужчины и женщины не только ставят перед собой цели, но и вдохновляют миллионы людей во всем мире”, — гласит официальное сообщение на страничке герцога и герцогини Сассекских в сети instagram.

Напомним, что днем перед церемонией папарацци засекли Меган и Гарри при выходе из лондонского отеля The Goring Hotel. Тогда герцогиня Сассекская улыбалась на камеры и показала стильный весенний образ. Перед камерами Меган впервые за долгое время появилась в классическом пальто песочного оттенка от Alex Eagle. Изысканные туфли с открытой пяткой — от Aquazzura. И аккуратная черная сумочка — от Loewe.

Скриншоты поста: instagram.com/sussexailesi

Также отметим, что в 2019 году церемонию Endeavour Fund Awards также открывали Меган Маркл и принц Гарри. Тогда младший внук Елизаветы II лично вручал приз дочери покойного военного и по совместительству полярного исследователя Генри Уорсли. В 2019-м Меган посещала Endeavour Fund Awards будучи беременной принцем Арчи. Герцогиня Сассекская блистала перед публикой в наряде от своего любимого бренда Givenchy.