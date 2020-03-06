Меган Маркл в сукні за 32000 грн стала сенсацією на церемонії Endeavour Fund Awards в Лондоні

Новина про повернення на британську землю Меган Маркл і принца Гаррі вже стала сенсацією не тільки в британських ЗМІ. Адже після зречення від королівських обов'язків (8 січня) скандальна пара ще жодного разу не з'являлася разом у Великобританії на офіційних заходах. І якщо Гаррі хоч зрідка, але приїжджав на батьківщину, то Маркл з сином Арчі "з кінцями" переїхала до Канади. Їх поява на щорічному благодійному вечорі Endeavour Fund Awards встигла облетіти весь світ. Всі захоплюються життєрадісністю герцогів Сассекських. І звичайно ж, стилем Меган!

Увечері 5 березня в резиденції Mansion House в Лондоні відбулася церемонія Endeavour Fund Awards-2020. Захід покликаний вшановувати військовослужбовців чоловіків і жінок, які беруть участь у різних спортивних змаганнях. Згідно з офіційним розкладом вечора, Гаррі і Меган виступили з короткою промовою. Потім скандальне подружжя особисто вручили нагороди та відвідали прийом перед початком церемонії. Від рук Меган і Гаррі військовослужбовці спортсмени отримали чотири нагороди: "Приз за досягнення", "За видатні досягнення", "Приз Генрі Ворслі" і "Приз спільноти". Зазначимо, що Генрі Ворслі — британський військовий діяч і полярний дослідник, підполковник Британської армії, кавалер Ордена Британської імперії і Полярної медалі. Ворслі помер в 2016 році.

Меган Маркл і Гаррі в Лондоні, 5 березня (скріншоти: instagram.com/sussexailesi)

Найбажанішу пару вечора десятки папараці очікували ще біля під'їзду до Mansion House. Лондон символічно зустрів герцога і герцогиню Сассекських дощами. Однак щасливу парочку це анітрохи не засмутило. З широкими усмішками Меган і Гаррі йшли під руку під парасолькою.

Окремої уваги заслуговує стильний образ герцогині. Для відвідування важливого у всіх для себе відносинах заходу Маркл вибрала сукню-футляр від бренду Victoria Beckham за 32,200 грн. До речі, довгий час в британський ЗМІ ходили чутки, що Меган посварилася зі своєю подругою — іменитим дизайнером Вікторією Бекхем. Як відомо, представники монаршої сім'ї часто використовують "стильні символи" для спілкування з пресою. Так що не виключено, що таким образо Меган дає зрозуміти — у неї з Вікторією як і раніше гарні відносини. І не варто вірити чуткам!

Стильна Меган Маркл (скріншоти: instagram.com/sussexailesi)

Плаття-футляр ніжного блакитного відтінку відмінно підкреслило струнку фігуру Меган. І слід зазначити, що Маркл повністю прийшла до колишньої форми після народження принца Арчі (травень 2019). Малюкові 10 місяців. І до речі, він залишився з нянями в Канаді!

Образ Меган доповнюють сині замшеві туфлі від Manolo Blahnik. В руках — клатч під мармур від Stella McCartney. Волосся Меган заплела в тугий хвіст. А ось вечірній макіяж зроблений з акцентом на легкий смокі-айс і винні губки. Такий макіяж дуже личить дружині принца Гаррі. З прикрас — ледь помітні золоті сережки і браслет.

Гаррі також відповідав образу своєї дружини. Молодший онук Єлизавети II обрав класичний костюм синього кольору, білу сорочку і краватку в тон костюма. До речі, кажуть, то відтінки синього символізує постійність і справедливість! Хто знає, може, і кольоровою гамою своїх образів герцоги хотіли щось сказати.

В будівлі Mansion House в Лондоні вже всі зачекалися зустрічі з Меган і Гаррі. Герцоги мило з усіма спілкувалися, зробили десятки фото і впоралися зі своїми завданнями на цей вечір — вручали нагороди та вітали спортсменів-військових.

“Сьогодні ввечері у Лондоні третій рік поспіль герцог і герцогиня Сассексткі брали участь у щорічній премії Фонду Endeavour. Яка відзначає досягнення ветеранів, які отримали травми на службі, але які показують видатні спортивні досягнення за останній рік. Вирішивши взяти на себе те, що здається неможливим, ці чоловіки і жінки не тільки ставлять перед собою мету, але й надихають мільйони людей у всьому світі", — свідчить офіційне повідомлення на сторінці герцога і герцогині Сассекських в мережі instagram.

Нагадаємо, що днем перед церемонією папарацці засікли Меган і Гаррі при виході з лондонського готелю The Goring Hotel. Тоді герцогиня Сассекськая посміхалася на камери і показала стильний весняний образ. Перед камерами Меган вперше за довгий час з'явилася в класичному пальто пісочного відтінку від Alex Eagle. Вишукані туфлі з відкритою п'ятою — від Aquazzura. І акуратна чорна сумочка — від Loewe.

Скріншоти поста: instagram.com/sussexailesi

Також відзначимо, що в 2019 році церемонію Endeavour Fund Awards також відкривали Меган Маркл і принц Гаррі. Тоді молодший онук Єлизавети II особисто вручав приз дочці покійного військового і за сумісництвом полярного дослідника Генрі Ворслі. В 2019-му Меган відвідувала Endeavour Fund Awards будучи вагітною принцом Арчі. Герцогиня Сассекська блищала перед публікою у вбранні від свого улюбленого бренду Givenchy.