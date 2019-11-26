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Мамина дочка: Кім Кардашьян демонструє нове стильне вбрання 6-річної Норт

Lite » Мода 26.11.2019 - 20:34
Мамина дочка: Кім Кардашьян демонструє нове стильне вбрання 6-річної Норт
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім і Норт в стильному вбранні гуляють Х'юстоном

Кім Кардашьян – відома ікона стилю, яка любить радувати публіку яскравими виходами у світ. І 6-річна дочка зірки Норт явно пішла в маму. Маля, яке вже в мережі знають як наймоднішу дівчинку з сімейства Кардашьян-Дженнер, постійно експериментує з фасонами, відтінками і новинками. Вона обожнює ходити по магазинах разом з Кім, а ще більше – купувати тканину і самостійно розробляти дизайн одягу, довіряючи пошиття речей кращим кравцям. Наприклад, для поїздки в Японію влітку Норт створила цілий гардероб, про що Кім написала у своєму мікроблозі.

Мамина дочка: Кім Кардашьян демонструє нове стильне вбрання 6-річної НортКім і Норт в Х'юстоні (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кілька годин тому Кім поділилася новими фото, де мама і донька постали у всій красі. Кім одягла чорні шкіряні штани, білу футболку, а також плащ із оксамитовими сірими рукавами і червоними та чорними стрічками. Доповнили образ взуття на високих підборах і об'ємну біла сумка. Волосся 39-річна красуня зібрала в кінський хвіст, а макіяж зробила яскравий.

Мамина дочка: Кім Кардашьян демонструє нове стильне вбрання 6-річної Норт

Норт, як завжди, виділилася яскравим вбранням (фото: instagram.com/thehapablonde)

Норт вибрала денім-лук в синьо-білих тонах. Комбінезон з принтом у вигляді скелета і джинсова куртка-оверсайз відмінно поєднувалися з білою футболкою і білосніжними черевиками на невисокому каблуці. Волосся маленька фешионіста заплела в коси – одну зі своїх улюблених зачісок. З аксесуарів вона вибрала кольє з великим каменем, а також одягла кільце-пірсинг в ніс, яке одного разу вже наробило багато галасу в мережі. Нагадаємо, послідовувачі були обурені, що зірка дозволила своїй малолітній доньці такі аксесуари. Тоді ж Кім поспішила повідомити своїх сторіз, що сережка не справжня і проколювати ніс дитині не довелося.

Мамина дочка: Кім Кардашьян демонструє нове стильне вбрання 6-річної НортМама і дочка на Хелловін (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Х'юстон», – коротко написала Кім під фото, змусивши шанувальників скорте захопитися, які Кім і Норт милі і стильні. До речі, фото не нові – вони були зроблені деякий час тому, але тільки зараз Кім знайшла хвилинку опублікувати їх.

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