Кто лучше? Ирина Шейк и звезда Instagram Селеста Барбер блистают на новой обложке Vogue Portugal

Ирина Шейк – роскошная красавица и одна из самых известных моделей современности. Кажется, она создана, чтобы украшать глянцевые обложки. Но в мире, который стремительно накрывает волной бодипозитива и многообразия, совершенной красотой уже никого не удивишь. Поэтому Vogue Portugal решили сыграть на контрасте. И юморе. Для августовского номера Vogue Portugal сделал 2 обложки.

Ирина Шейк на новой обложке (фото: instagram.com/irinashayk)

На первой блистает 33-летняя красотка Ирина Шейк. На ней надет оранжевый свитер с высоким горлом. Образ дополнили крупные белые серьги, яркий макияж и необычная прическа – к слову, черная короткая стрижка с челкой весьма к лицу Ирине.

Селеста Барбер для Vogue Portugal (фото: instagram.com/vogueportugal)

Вторая представляет собой пародию на первую. Здесь красуется 37-летняя звезда соцсетей, австралийский комик Селеста Барбер. Девушка известна тем, что всячески обыгрывает снимки знаменитостей, стараясь посмеяться над чрезмерной зацикленностью на гламуре. А иногда – над своим несовершенством. Ее фото стали чрезвычайно популярны по всему миру, наверняка вы тоже не раз видели подобные подборки у себя в ленте. На Instagram-странице Селесты подписано уже около 6 миллионов человек. А это, между прочим, намного больше, чем на многих известных моделей.

Ирина часто красуется в глянце (фото: instagram.com/irinashayk)

"Селена приняла наш вызов и воссоздала обложку с Ириной Шейк. Конечный результат был настолько хорош, что она заслуживала свою обложку! Две обложки, одна и та же тема и много юмора. В конце концов, это все дело вкуса. Или нет. Вам решать. Возьмите свою копию в эту среду, 7 августа!", – объявили на странице португальского Vogue.

Кадры со страницы Селесты (фото: instagram.com/celestebarber)

Обе девушки также поделились обложками со своими подписчиками, добавив к ним забавные подписи. Ирина написала: "Кто представил это лучше? @Celestebarber показывает нам, как это делается! Новая августовская обложка @vogueportugal. Спасибо команде!". Селеста в своей лучшей манере написала: "Я девушка с обложки VOGUE! Ох, ну и Ирина тоже…".

Ирина показала роскошную фигуру (фото: instagram.com/irinashayk)

В сториз Ирина показала новое откровенное селфи – она позирует в соблазнительном красном нижнем белье.