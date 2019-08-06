Хто краще? Ірина Шейк і зірка Instagram Селеста Барбер блищать на новій обкладинці Vogue Portugal

Ірина Шейк – розкішна красуня і одна з найвідоміших моделей сучасності. Здається, вона створена, щоб прикрашати глянцеві обкладинки. Але у світі, який стрімко накриває хвилею бодипозитива і різноманіття, досконалою красою вже нікого не здивуєш. Тому Vogue Portugal вирішили зіграти на контрасті. Й гуморі. Для серпневого номера Vogue Portugal зробив 2 обкладинки.

Ірина Шейк на новій обкладинці (фото: instagram.com/irinashayk)

На першій блищить 33-річна красуня Ірина Шейк. На ній надітий помаранчевий светр з високим горлом. Образ доповнили великі білі сережки, яскравий макіяж і незвичайна зачіска – до речі, чорна коротка стрижка з чубчиком дуже до лиця Ірині.

Селеста Барбер для Vogue Portugal (фото: instagram.com/vogueportugal)

Друга являє собою пародію на першу. Тут красується 37-річна зірка соцмереж, австралійський комік Селеста Барбер. Дівчина відома тим, що всіляко обігрує знімки знаменитостей, намагаючись посміятися над надмірної зацикленістю на гламурі. А іноді – над своєю недосконалістю. Її фото стали надзвичайно популярні по всьому світу, напевно ви теж не раз бачили подібні збірки у себе в стрічці. На Instagram-сторінці Селести підписано вже близько 6 мільйонів чоловік. А це, між іншим, набагато більше, ніж на багатьох відомих моделей.

Ірина часто красується в глянці (фото: instagram.com/irinashayk)

"Селена прийняла наш виклик і відтворила обкладинку з Іриною Шейк. Кінцевий результат був настільки хороший, що вона заслуговувала на свою обкладинку! Дві обкладинки, одна і та ж тема і багато гумору. В кінці кінців, це все справа смаку. Чи ні. Вам вирішувати. Візьміть свою копію в цю середу, 7 серпня!", – оголосили на сторінці португальської Vogue.

Кадри зі сторінки Селести (фото: instagram.com/celestebarber)

Обидві дівчини також поділилися обкладинками зі своїми передплатниками, додавши до них підписи. Ірина написала: "Хто представив це краще? @Celestebarber показує нам, як це робиться! Нова серпнева обкладинка @vogueportugal. Спасибі команді!". Селеста в своїй найкращій манері написала: "Я дівчина з обкладинки VOGUE! Ох, ну і Ірина теж...".

Ірина показала розкішну фігуру (фото: instagram.com/irinashayk)

У сторіз Ірина показала нове відверте селфі – вона позує в спокусливому червоній білизні.