В леопардовом total look с голой грудью: Винни Харлоу зажгла на вечеринке Met Gala

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель продемонстрировала новый смелый образ

Винни Харлоу известна своим веселым заводным нравом. Девушка – завсегдатай вечеринок и всегда не прочь "оторваться" по полной. Так было и на афтепати Бала Института костюмов. Свой роскошный золотистый карнавальный костюм с красной дорожки Met Gala 2019 — к слову, весьма откровенный, Винни сменила на еще более провокационный. Девушка выбрала для ивента полупрозрачный комбинезон с леопардовым принтом от LaQuan Smith- Designer, который дополнили корсет и ботфорты такой же расцветки с шипами, "хищная" сережка в одном ухе, а также гладкая укладка-волна. Под дерзким нарядом явно просматривалось не только нижнее белье, но и голая грудь.





Винни Харлоу на вечеринке Met Gala 2019 (фото: instagram.com/winnieharlow)

Причем Винни не ограничилась только позированием в своем сексуальном боди, она разошлась не на шутку: исполняла зажигательные танцы и принимала весьма откровенные позы:

"Любим тебя, королева!",

"О боже, мне нужен это костюм",

"Как горячо",

"Полупрозрачное совершенство!",

"Идеально",

"Ты выглядишь так красиво в этой расцветке",

"Такая красивая! Ты потрясающая девушка",

"Так невероятно",

"Я люблю твою уверенность, ты вдохновляешь меня, люблю тебя",

"Я хотел бы быть твоим бойфрендом", – оценили ее образ подписчики.

Однако далеко не все. Под роликом с танцами фолловеры начали всерьез возмущаться: "Я люблю Винни, но это совсем не мило. Так и хочется сказать: что происходит?", "Я не знаю, что это такое, но мне это не нравится", "Я не в восторге, и этот наряд совсем не то…", "Вы понятия не имеете, насколько это отвратительно", "Это было жутко и очень тревожно", "Вы посылаете мне странные флюиды"…

К слову, сама красавица отнеслась с иронией к шуму вокруг ее танцев. В своих сториз она начала публиковать как похвалы ее образа, так и пародии. Также она не удержалась, чтобы не показать и прошлогодний снимок с Met Gala с голой грудью.

Напомним, на вечеринке Met Gala Ким Кардашьян восхитила стройной фигурой в латексном платье от своего друга-дизайнера.

Также Ирина Шейк показала свой роскошный образ в платье Burberry для красной дорожки Met Gala 2019. Выбранное платье выгодно подчеркнуло декольте модели.