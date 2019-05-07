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Вся в золоте: Винни Харлоу восхитила карнавальным образом на Met Gala 2019

Lite » Мода 07.05.2019 - 18:56
Вся в золоте: Винни Харлоу восхитила карнавальным образом на Met Gala 2019
Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Модель показала весьма откровенный образ

Винни Харлоу – любительница фестивалей, модных ивентов и прочих светских тусовок, не могла обойти стороной Met Gala 2019. И здесь яркая 24-летняя красавица по-настоящему блеснула. Для мероприятия она выбрала образ танцовщицы с Карибского фестиваля. Наряд ангела Victoria's Secret состоял из лифа и юбки с длинным шлейфом в золотистых тонах, расшитых разноцветными камнями. На голове у нее красуется убор, напоминающий голову павлина или какой-то иной райской птички. На плечи звезда надела черную накидку в перьях. Последний штрих – длинные серьги с камнями, колье, небольшая круглая сумочка, босоножки на высоком каблуке, яркий макияж и укладка волна. К слову, на ивенте Винни вновь появилась в образе блондинки.

Винни Харлоу

Винни Харлоу

Эффектная Винни Харлоу на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/winnieharlow)

"Мой взгляд на "Кэмп" – это дань уважения моему любимому Карибскому карнавалу. Увидимся на красной дорожке!", – написала красотка перед мероприятием на своей странице в Instagram.

А затем, по своему обыкновению, одной из первых выложила целую серию фото с вечера в разных ракурсах. Нужно ли говорить, что такой откровенный наряд, демонстрирующий роскошное стройное тело Харлоу, вызвал бурю эмоций у ее подписчиков?!

Вся в золоте: Винни Харлоу восхитила карнавальным образом на Met Gala 2019

Вся в золоте: Винни Харлоу восхитила карнавальным образом на Met Gala 2019

Эффектная Винни Харлоу на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/winnieharlow)

"Ты наша королева!", "Единственная и неповторимая", "Да! Королева, ты просто убила меня своим образом", "Боже мой, ты выглядишь просто божественно!", "Черт возьми, ты такая потрясающая", "Я люблю все, что касается Винни", "Ты идеальна", "Королева королев", "Просто сказочная", "Божье творение красоты, ты так прекрасна", "Вот что я называю совершенство"…

В сториз, где Винни не менее активна, она выложила также массу видео с афтепати. И по всей видимости, девушка и чувствовала себя, словно побывала на карнавале. Она веселится, танцует, подпевает и фотографируется со всеми желающими. 

К слову, образ Харлоу наряду с другими моделями, включая Джиджи Хадид и Кендис Свейнпол, был отлично встречен модными критиками и признан одним из самых удачных. Но авторство наряда Винни не указала.

Напомним, ранее мы подбирали топ-7 самых эффектных нарядов: Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Липа и другие

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