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В леопардовому total look з голими грудьми: Вінні Харлоу запалила на вечірці Met Gala

Lite » Мода 08.05.2019 - 18:29
В леопардовому total look з голими грудьми: Вінні Харлоу запалила на вечірці Met Gala
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Модель продемонструвала новий сміливий образ

Вінні Харлоу відома своїм веселим запальним норовом. Дівчина – завсідник вечірок і завжди не проти "відірватися" по повній. Так було і на афтепаті Балу Інституту костюмів. Свій розкішний золотистий карнавальний костюм з червоної доріжки Met Gala 2019 — до речі, вельми відвертий, Вінні змінила на ще більш провокаційний. Дівчина вибрала для івенту напівпрозорий комбінезон з леопардовим принтом від LaQuan Smith - Designer, який доповнили корсет і ботфорти такий же забарвлення з шипами, "хижа" сережка в одному вусі, а також гладка зачіска-хвиля. Під зухвалим нарядом явно проглядалося не тільки нижню білизну, але і голі груди.

В леопардовому total look з голими грудьми: Вінні Харлоу запалила на вечірці Met Gala
Вінні Харлоу

Вінні Харлоу на вечірці Met Gala 2019 (фото: instagram.com/winnieharlow)

Причому Вінні не обмежилася тільки позуванням у своєму сексуальному боді, вона розійшлася не на жарт: виконувала запальні танці і брала вельми відверті пози:

  • "Любимо тебе, королева!",
  • "О боже, мені потрібен цей костюм",
  • "Як гаряче",
  • "Напівпрозора досконалість!",
  • "Ідеально",
  • "Ти виглядаєш так гарно в цьому забарвленні",
  • "Така красива! Ти приголомшлива дівчина",
  • "Так неймовірно",
  • "Я люблю твою впевненість, ти надихаєш мене, люблю тебе",
  • "Я хотів би бути твоїм хлопцем", – оцінили її образ підписники.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARIBBEAN CAMP dancehall Queen for life!

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Однак далеко не всі. Під роликом з танцями фолловери почали всерйоз обурюватися: "Я люблю Вінні, але це зовсім не мило. Так і хочеться сказати: що відбувається?", "Я не знаю, що це таке, але мені це не подобається", "Я не в захваті, і цей наряд зовсім не те...", "Ви поняття не маєте, наскільки це огидно", "Це було дуже і дуже тривожно", "Ви посилаєте мені дивні флюїди"...

До речі, сама красуня поставилася з іронією до шуму навколо її танців. У своїх сторіз вона почала публікувати як похвали її образу, так і пародії. Також вона не втрималася, щоб не показати і минулорічний знімок з Met Gala з голими грудьми.

Нагадаємо, на вечірці Met Gala Кім Кардашян захопила стрункою фігурою в латексній сукні від свого друга-дизайнера.

Також Ірина Шейк показала свій розкішний образ в сукні Burberry для червоної доріжки Met Gala 2019. Вибране плаття вигідно підкреслило декольте моделі.

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