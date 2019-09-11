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В купальнике и джинсах: Алессандра Амбросио показала пикантный образ в духе Эмили Ратаковски

Lite » Мода 11.09.2019 - 18:32
В купальнике и джинсах: Алессандра Амбросио показала пикантный образ в духе Эмили Ратаковски
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-летняя модель блистает на вечеринке DKNY

Алессандра Амбросио в последние годы не так активно участвует в показах, уделяя больше времени своему бизнесу. Но это не касается самых знаковых шоу и ивентов, куда часто зовут экс-"ангела" Victoria's Secret. На днях в Нью-Йорке состоялась вечеринка в честь 30-летия ставшего уже культовым бренда DKNY. Здесь собралась масса звездных гостей и преданные поклонники Донны Каран, среди которых Кара Делевинь, Кендалл Дженнер, Жасмин Сандерс, Синди Бруна, Винни Харлоу и многие другие. В их числе оказалась и Алессандра Амбросио.

В купальнике и джинсах: Алессандра Амбросио показала пикантный образ в духе Эмили РатаковскиВ купальнике и джинсах: Алессандра Амбросио показала пикантный образ в духе Эмили РатаковскиАлессандра Амбросио на вечеринке DKNY (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Для такого повода модель подготовила необычный наряд – в духе еще одной любительницы оголяться Эмили Ратаковски, которая недавно вышла в свет в купальнике собственного бренда. Алессандра пришла на вечер также в купальнике – только в сплошном черном, с крупной надписью на груди DKNY. Сверху на него девушка надела джинсы свободного кроя. Брюки с низкой посадкой в сочетании с купальником с высокими вырезами на бедрах сделали образ бунтарским и дерзким, продемонстрировав еще раз совершенное тело звезды. Дополнили его туфли на шпильке, тонкие браслеты на запястье и прическа с высоким хвостом и выпущенными у лица прядями.

В купальнике и джинсах: Алессандра Амбросио показала пикантный образ в духе Эмили РатаковскиАлессандра и Сара (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель была в приподнятом настроении и с удовольствием позировала на всех фотозонах. Компанию ей составили коллеги по подиуму: португальская топ-модель Сара Сампайо, английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус и сама хозяйка вечера Донна Каран. Амбросио опубликовала несколько снимков на своей странице в Instagram, добавив короткую подпись – DKNY с молниями. Поклонникам модели, которых в ее микроблоге уже более 10 миллионов, пришелся по душе такой выход. Они не устают писать восхищенные комментарии: "ты так прекрасна", "восхитительна", "невероятно красивая потрясающая сексуальная супермодель"…

В купальнике и джинсах: Алессандра Амбросио показала пикантный образ в духе Эмили РатаковскиАлессандра с дочерью (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, в Америку Алессандра прилетела со своей дочерью – 11-летней Аней Луизой, которая вместе с мамой посещает многочисленные показы. Девочка обожает такой стиль жизни и, по всей видимости, намеревается пойти по стопам мамы.

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