ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пляжный ангел: Алессандра Амбросио заворожила невесомым летним образом total white

Lite » Мода 03.07.2019 - 20:29
Пляжный ангел: Алессандра Амбросио заворожила невесомым летним образом total white
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-летняя звезда знает все тонкости составления безупречного лука

Алессандра Амбросио, которая регулярно радует поклонников горячими кадрами в бикини, в этот раз представила серию кадров, призванных вдохновить на составление безупречного летнего гардероба. 38-летняя супермодель опубликовала серию фото в роскошном невесомом образе total white. Ансамбль из белоснежного купальника от ее собственного бренда GAL Floripa, декорированного ракушками, а также плиссированной многослойной юбки получился невесомым и стильным. Завершают лук длинные сережки и повязка в волосах – еще один тренд лета, которому следует Алессандра. Знаменитая бразильская красавица весело кружится, демонстрируя свое безупречное тело, а заодно и роскошные переливы ткани на  летящей юбке.

Пляжный ангел: Алессандра Амбросио заворожила невесомым летним образом total whiteПляжный ангел: Алессандра Амбросио заворожила невесомым летним образом total whiteПляжный ангел: Алессандра Амбросио заворожила невесомым летним образом total whiteПляжный ангел: Алессандра Амбросио заворожила невесомым летним образом total whiteАлессандра блистает на страницах Harper’s Bazaar Турция (фото: instagram.com/alessandraambrosio) 

Жаркие кадры были сделаны для турецкого Harper’s Bazaar – июльскую обложку этого глянцевого журнала Алессандра представила совсем недавно. На страницах издания она появилась также и в других красочных необычных нарядах. К примеру, темно-синее платье с цветочным принтом, которое продемонстрировало хрупкие плечи, пышную грудь и стройные ноги звезды. Дополнили его солнцезащитные очки в ярко-оранжевой оправе, а также босоножки на устойчивой платформе фиолетого оттенка.

Пляжный ангел: Алессандра Амбросио заворожила невесомым летним образом total whiteНовая глянцевая обложка супермодели (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На обложке она красуется в похожем платье, но его изюмина – внушительное декольте и длинные рукава с оборкой. Отлично его дополнили босоножки на массивной платформе и устойчивых каблуках, а также высокая прическа. В руках супермодель держит кошку – это животное, уже ставшее негласным символом Турции, добавило обложке нотку изящества и легкости.

Пляжный ангел: Алессандра Амбросио заворожила невесомым летним образом total whiteПляжный ангел: Алессандра Амбросио заворожила невесомым летним образом total whiteДля модели подобрали массу стильных нарядов (фото: instagram.com/alessandraambrosio; instagram.com/harpersbazaarturkiye)

Не обошлось и без жизнерадостного розового. На одном фото модель надела комплект в лиловых тонах, а в руках держит ярко-розовый скейт. Картину дополняют кислотно-зеленые стрелки на веках и волосы, уложенные "пляжными" волнами.

Тело мечты: 54-летняя Элизабет Херли похвасталась безупречной фигурой в бикини Страдать за Брэдли некогда: постройневшая Ирина Шейк зажигает в Нью-Йорке со знаменитым дизайнером
Новости Украины красотамодамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь