Смело! Эмили Ратаковски появилась на светском мероприятии в откровенном купальнике

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

28-летняя красотка еще раз прорекламировала свой бренд

Эмили Ратаковски – большая любительница провокационных образов – вновь громко заявила о себе, а заодно и о своем бренде нижнего белья и купальников Inamorata. Она порадовала поклонников новыми горячими фото в откровенном наряде, причем не с пляжа, а прямо с показов и светских ивентов. Нью-Йоркская Неделя моды стартовала 4 сентября, и одна из самых знаменитых моделей и тусовщиц в мире не могла там не отметиться.

Эмили в Нью-Йорке (фото: instagram.com/emrata)

Для выхода в свет Эмили подобрала весьма смелый аутфит. Черные узкие брюки классического кроя, длинное пальто, а под ним… белый купальник из последней коллекции Ратаковски. В руках у девушки была коричневого оттенка сумка-портфель, а на ногах красовались утонченные босоножки. Дополняли образ вытянутые волосы, уложенные на прямой пробор, и неброский макияж с выразительными стрелками.

Девушка стала одной из лауреатов премии (фото: instagram.com/emrata)

В таком наряде она явилась на мероприятие Fashion Media Awards, организованное американским ELLE и Daily, где, к слову, получила награду. Горячая красотка была отмечена как один из самых успешных предпринимателей. "Этот бренд стал чрезвычайно успешным столь стремительно! Черт! Это так впечатляет!", – написали на странице Daily.

Эмили просто счастлива (фото: instagram.com/dailyfrontrow, instagram.com/emrata)

У себя в микроблоге девушка показала массу фото с ивента. "Отправляюсь на Неделю моды. В Inamorata, конечно же", – написала Эмили. А сториз Эмили запостила массу экспрессивных и радостных кадров – она выступила с речью, где горячо поблагодарила всех причастных к своему успеху.

Тан Франс, Эмили Ратаковски и Нина Гарсиа (фото: instagram.com/ninagarcia)

Напомним, Эмили Ратаковски – известная активистка, феминистка и борец за права женщин. Недавно она написала провокационное эссе для американского Harper's Bazaar, где высказалась на тему сексуальности и своего видения этого понятия. Дополнила все откровенная фотосессия, где модели добавили несколько непривычных "деталей", таких как небритые подмышки и усы.