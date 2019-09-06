ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Словно подруги: Алесандра Амбросио показала редкое фото с 11-летней дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.09.2019 - 20:34
Словно подруги: Алесандра Амбросио показала редкое фото с 11-летней дочкой
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-летняя модель полетела на Неделю моды

Алессандра Амбросио – одна из самых популярных моделей в мире вот уже много лет. Несмотря на то что 38-летняя красотка практически полностью переключилась на личные проекты и бизнес, периодически она все же возвращается на подиум. Что не удивительно – экс-"ангела" Victoria's Secret с ее роскошным телом и безудержной энергией дизайнеры не могут отпустить просто так. Несколько часов назад Алессандра показала новое фото, под которым сообщила, что отправляется на Неделю моды в Нью-Йорке.

Словно подруги: Алесандра Амбросио показала редкое фото с 11-летней дочкойАлессакдра активно снимается (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра показала кадры из самолета. Популярная модель одела комфортный дорожный наряд – простая футболка и темные солнцезащитные очки. Никакого макияжа и укладки – по всей видимости, модель решила дать коже и волосам отдохнуть от постоянных нагрузок. Вместе с ней в путешествие отправилась и Аня Луиза. Девочка часто ездит вместе с мамой в ее многочисленные рабочие "командировки".

Словно подруги: Алесандра Амбросио показала редкое фото с 11-летней дочкой

Словно подруги: Алесандра Амбросио показала редкое фото с 11-летней дочкой

Амбросио и ее дочь (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Недавно девочке исполнилось 11 лет, и из ребенка она превращается в юную красотку. Гладкая смуглая кожа, роскошные волосы, выразительные черты лица – свою красоту девочка явно переняла от знаменитой мамы. В дорогу она также надела футболку, которую дополнила яркими бусами и сережками. Последний штрих – переводные тату-сердечки под глазами. Девушки решили насладиться длительным перелетом, выпив охлаждающих напитков. Алессандра не отказала себе в бокале вина, а девочка отдала предпочтение апельсиновому соку.

Словно подруги: Алесандра Амбросио показала редкое фото с 11-летней дочкойАня Луиза вся в маму (фото: instagram.com/anjalouise.a.m)

"Пришло время для #NYFW с моей любимой девчонкой", – написала модель. Поклонники отреагировали мгновенно, засыпав обеих комплиментами. Они не могут налюбоваться девочкой, и уверены, что малышка так похожа на свою маму. Многие уверены, что она пойдет по стопам Алессандры. К слову, девочка также активно ведет свою страницу, правда, под присмотром мамы. В ее микроблоге также появился подобный кадр.

В боди и ботфортах: Кендалл Дженнер показала совершенное тело в откровенной съемке Мне 53, и что? Сальма Хайек демонстрирует аппетитную грудь и тонкую талию в откровенном бикини
Новости Украины красотамодамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь