ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В кружевном белье и с небритыми подмышками: Эмили Ратаковски шокировала общественность необычным образом

Lite » Мода 08.08.2019 - 22:31
В кружевном белье и с небритыми подмышками: Эмили Ратаковски шокировала общественность необычным образом
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

28-летняя модель предстала в провокационном образе

Эмили Ратаковски умеет удивить. Но если зачастую она привыкла впечатлять полуобнаженными фото в соблазнительных нарядах, то теперь выбрала нечто совершенно неожиданное. Девушка появилась в Instagram американского Harper's Bazaar.

В кружевном белье и с небритыми подмышками: Эмили Ратаковски шокировала общественность необычным образомЭмили в неожиданном образе (фото: instagram.com/emrata) 

Кружевное белье, шелковая юбка, вечерний макияж, роскошная укладка, изысканные украшения и… небритые подмышки. Такой провокационный образ ей создали неслучайно – девушка написала эссе для осеннего выпуска журнала, где рассуждает на тему феминизма, сексуальности и "почему с каждой женщиной следует обращаться с достоинством и уважением, независимо от того, как она решит представить себя миру".

В кружевном белье и с небритыми подмышками: Эмили Ратаковски шокировала общественность необычным образомЭмили всегда отстаивает права женщин (фото: instagram.com/emrata) 

К фото в Instagram глянца добавили отрывок текста от Ратаковски: "Конечно, я уверена, что большинство моих ранних приключений, исследующих, что значит быть девочкой, находились под сильным влиянием женоненавистнической культуры. Черт, я также уверена, что многие способы, которыми я продолжаю "быть сексуальной", сильно подвержены женоненавистничеству. Но мне это приятно, и это мой чертов выбор, верно? Разве феминизм – это не выбор?".

В кружевном белье и с небритыми подмышками: Эмили Ратаковски шокировала общественность необычным образомЭмили – профи в соблазнительных кадрах (фото: instagram.com/emrata)  

Чтобы выразить свое мнение, ей понадобилось много слов. В довольно большом материале она прояснила и провокационную часть своего образа на фото. "Дайте женщинам возможность быть тем, кем они хотят, и настолько многогранными, насколько они могут быть… Если я решу побрить свои подмышки или отрастить волосы, это мое дело… Мне нравится бриться, но иногда, когда волосы на теле растут, я чувствую себя сексуальной", – написла Эмили. 

В кружевном белье и с небритыми подмышками: Эмили Ратаковски шокировала общественность необычным образомЭмили любит быть разной (фото: instagram.com/emrata) 

К слову, девушка известна своей активной позицией и выступлениями. Она всегда яро отстаивает право женщин самим решать, "что делать со своим телом". Также Ратаковски во всем поддерживает подруг – Ким Кардашьян и ее сестер – если на них нападают хейтеры за чересчур откровенные образы.

Вечно молодая: 54-летняя Моника Беллуччи восхитила цветущим внешним видом Эшли Грэм засветила роскошную грудь в соблазнительном платье
Новости Украины модельмодаактриса
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь