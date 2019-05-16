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У кроп-топі і довгій спідниці: Кім Кардашьян підкреслила тонку талію стильним вбранням

Lite » Мода 16.05.2019 - 14:12
У кроп-топі і довгій спідниці: Кім Кардашьян підкреслила тонку талію стильним вбранням
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Зірка продемонструвала новий стильний образ

Кім Кардашьян, яка нещодавно стала мамою в четвертий раз, не втомлюється вдосконалюватися. Так, зараз 38-річна зірка проходить навчання – вона хоче оволодіти професією юриста. У сториз вона показала, що активно готується до іспитів. А також поділилася забавним відео, де фігурує світшот з написом «Кім – мій адвокат».

У кроп-топі і довгій спідниці: Кім Кардашьян підкреслила тонку талію стильним вбранням

Кім Кардашьян поринула у вивчення системи кримінального правосуддя (фото: instagram.com/kimkardashian)

А пізніше "королева Instagram" поділилася знімком з відомою телеперсоной Лалою Ентоні, яка є давньою подругою Кім. "Люблю її дуже сильно", – написала Кім під фото, де дівчата позують на тлі будинку, обнявшись і демонструючи стильні вбрання.

У кроп-топі і довгій спідниці: Кім Кардашьян підкреслила тонку талію стильним вбраннямКім порадувала шанувальників новим стильним образом (фото: instagram.com/kimkardashian)

Так, Кім приміряла довгу сіру спідницю і кроп-топ з високим горлом, які доповнили гумові шльопанці і чорні браслети на обох руках. Волосся зірка заплела в тугу укладання і зробив досить яскравий макіяж. Вельми вдале вбрання підкреслило стрункість Кім і переваги її фігури. Лала обрала вбрання total white: кроп-топ, спідниця-міді, незвичайна "подвійна" сумочка Chanel і кросівки. Зрозуміло, обидві зірки удостоїлися маси компліментів:

  • "Дівчата, ви такі милі"
  • "Кім завжди приносить нову тенденцію"
  • "Дійсно дуже гаряча матуся"
  • "Одержимість"
  • "Королева-Мати"
  • "Вау"

У кроп-топі і довгій спідниці: Кім Кардашьян підкреслила тонку талію стильним вбраннямСестри Кардашьян-Дженнер після інциденту не спілкуються з Джордін Вудс (фото: instagram.com/khloekardashian)

До речі, більшість фоловерів переплутали Лалу з іншим персонажем: скандально відомої з деяких пір Джордін Вудс. Нагадаємо, саме через неї розпалася сім'я 34-річної Хлої Кардашян та 28-річного Трістана Томпсона. З тих пір, як стало відомо про її інтимному зв'язок з баскетболістом, вхід в коло сім'ї Кардашьян для давньої подруги знаменитої династії, зрозуміло, закритий. Тому шанувальники буквально втратили дар мови:

  • "Хтось ще думає, що це Джордін"
  • "Боже, чому я думав, що це Джордін?"
  • "Ледь не впустила мій телефон, думаючи, що це Джордін"
  • "Повністю думала, що це Джордін Вудс на секунду"

У кроп-топі і довгій спідниці: Кім Кардашьян підкреслила тонку талію стильним вбранням

Хлої Кардашян у відвертому вбранні на презентації нового сезону шоу "Сімейство Кардашьян" (фото: instagram.com/khloekardashian)

До речі, сама Хлої періодично зустрічається з батьком дитини, але прощати його поки не має наміру. Вона зосередилася на кар'єрі та бізнесі, а також відвідує різні світські заходи. Нещодавно зірка з'явилася на публіці в досить відвертому образі, який вибрала для прем'єри 16-го сезону реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян".

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