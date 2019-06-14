В красном мини со шлейфом: Наталья Водянова восхитила эффектным нарядом на благотворительном балу в Швейцарии

Наталья Водянова продолжает удивлять поклонников добротой и красотой. Вчера, 14 июня, она устроила в Женеве очередное благотворительное мероприятие. Гала-ужин The Secret Garden Charity Gala направлен на сбор средств для фонда "Обнаженные сердца", которым Наталья управляет уже много лет. Торжество прошло по всем канонам ивентов Водяновой: роскошная обстановка, красная дорожка, шоу-программа и масса звездных гостей. Так, среди самых известных персон здесь отметились британская певица Рита Ора, шведская топ-модель Эльза Хоск и множество других.

Наталья готовится к гала-ужину (фото: instagram.com/natasupernova)

Хозяйка вечера с многочисленными гостями и партнерами (фото: instagram.com/natasupernova)

Гостей встречала хозяйка вечера, которая при этом успевала выкладывать в сеть многочисленные сториз и фото. Для мероприятия Наталья выбрала роскошное ярко-красное мини-платье с корсетом от Philosophy di Lorenzo Serafini, которое украсил длинный пышный черный шлейф-юбка, а также изысканное колье с крупными красными камнями от Chopard и браслет. На ногах у нее были красные босоножки на высоком каблуке. Дополняли картину объемная укладка и яркий макияж. Наталья с удовольствием позировала фотографам и кружилась перед камерами, демонстрируя эффектное платье и безупречную фигуру. К слову, под конец вечера супермодель сняла шлейф и осталась в одном мини.

Наталья восхитила необычнным эффектным нарядом (видео: instagram.com/natasupernova)

"Добро пожаловать на нашу #SecretGardenGala – нашу первую в истории гала-вечеринку в Швейцарии по сбору средств @nakedheartfoundation для программ помощи детям с особыми потребностями, а также осведомленности об этой важной проблеме", – написала Наталья в своем микроблоге. Постепенно она стала добавлять все больше фото, отмечая знаменитых гостей и благодаря их за поддержку. Особенно бурно она встретила свою давнюю подругу Риту Ору – девушки долго не могли наобниматься, высказывая друг другу слова любви и восхищения. Также Водянова представила миру новых партнеров. Сама Водянова, как обычно, выступила с речью, рассказав о работе фонда и его миссии.