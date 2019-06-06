В золотом сиянии: Наталья Водянова отправилась в Монако в ослепительном платье Burberry

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя супермодель отправилась в Монако

Наталья Водянова – одна из самых активных светских персон современности. Она регулярно радует поклонников модными проектами, посещает самые значимые мероприятия, устраивает благотворительные акции. А еще филантроп и мать 5-х детей не устает вдохновлять невероятно стильными образами. Так, на днях она улетела в Монако на всемирный форум предпринимателей и сразу же оповестила фолловеров ярким постом.

Наталья Водянова в Монако (фото: instagram.com/natasupernova)

Знаменитая красавица для светского выхода выбрала золотистое платье Burberry. К слову, лицом этого британского бренда она является уже давно. К тому же Рикардо Тиши – ее давний друг. Дополнили образ золотистые туфли с белыми носками и ремешками, а также солнцезащитные очки. "Монако, вот и мы, готовимся к открытию приема Всемирного предпринимателя года", – коротко подписала она пост. Наряд, щедро украшенный пайетками и розами из ткани, вызвал бурю эмоций у подписчиков звезды.

Неописуемая красота)

Золото 80-х! Прелестно

Золотая леди в золоте

Классное платье, шикарная женщина, не падайте духом, Наташа

Натали, ты идеальна как никогда

Золото померкло на фоне Натали. Платье реально менее привлекательно, чем обладатель. Люблю Натали

Вот это платье! И Ваш стиль, умение носить вещи, каждый день восхищаюсь!

Платье клевое

Я хочу такое платье

Как всегда прекрасна

Наталья Водянова на марафоне (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, своими выходами и облегающими нарядами Наталья еще раз доказала, что слухи о беременности – всего лишь слухи. Так, на пробежку своего фонда "Обнаженные сердца" "Зеленый марафон", которая состоялась в минувшие выходные, она надела облегающие легинсы и которкий топ, открывающий живот. Стройная фигура и физическая нагрузка, которую вряд ли бы она себе позволила, будь в положении, расставили все по местам.

Супермодель со своим мужем Антуаном Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, разговоры в сети о возможном прибавлении в знаменитом семействе появились во время поездки Натальи и Антуана в Нью-Йорк. Тогда супермодель примерила свитер оверсайз, который и вызвал подозрения. Затем она еще несколько раз появлялась в нарядах с округлившимся животиком. Но всегда отшучивалась, что всего лишь поела. Что ж, видимо, это была правда.