Словно принцесса: роскошная Наталья Водянова блистает в Нью-Йорке

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель представила очередной благотворительный проект

Наталья Водянова и ее гражданский муж Антуан Арно вновь окунулись в светскую жизнь. Несколько дней назад в Нью-Йорке состоялся показ круизной коллекции Louis Vuitton Cruise 2020. Как известно, Арно является наследником и одним из руководителей компании LVMH, владеющей многими люксовыми брендами, в том числе Louis Vuitton, Dior, Givenchy и многими другими. Поэтому пара явилась туда не просто как зрители.



Еще одна миссия поездки в Америку – открытие очередного благотворительного проекта супермодели. Он называется Launches Charity Closets (дословно "благотворительные шкафы") и запустился на Villageluxe. Все деньги от приобретения или аренды вещей Водяновой идут в ее фонд.

Наталья Водянова на благотворительной вечеринке (фото: instagram.com/natasupernova)

"Наша миссия состоит в том, чтобы помочь построить инклюзивное общество, открытое для людей с ограниченными возможностями и особыми потребностями", – говорит Водянова, которая основала и жертвует бесчисленное количество времени и энергии для Фонда "Обнаженные сердца", – сообщили на странице проекта. – Арендуя вещи Натальи Водяновой, вы помогаете вернуть 100% ее заработка для детей, которые заслуживают больше, чем второй шанс – полноценную жизнь".

По такому случаю в Нью-Йорке прошел торжественный вечер. Здесь супермодель и филантроп представила дорогостоящие предметы собственного гардероба, которые пожертвовала на благое дело, и познакомила присутствующих с сутью проекта. На ивенте собрались многие представители фешн-индустрии. Побывала на вечере и давняя подруга Натальи – голландская супермодель Даутцен Круз.

Наталья Водянова на благотворительной вечеринке в Нью-Йорке (фото: instagram.com/natasupernova)

Сама Наталья к мероприятию подготовилась весьма тщательно. Событию, как обычно, предшествовало посещение лучших косметологов. Не менее серьезно отнеслась она и к выбору наряда. Знаменитая красавица пришла на ивент в роскошном вечернем образе в духе Одри Хепберн. Черное атласное платье от Alexander Terekhov с корсетом и пышной длинной юбкой она дополнила бежевыми босоножках на низком ходу с камнями René Caovilla. На шее у модели красовалось колье, глаза подчеркнуты легкой дымкой, а волосы уложены в объемную прическу. Образ получился по-настоящему сказочным и стильным. Что тут же отметили поклонники Натальи.



"Господи, какая же вы красивая!", "Шикарная", "Кукла Барби, в самом хорошем смысле!", "Какая вы красотка! Сколько нежности, тепла…", "Чудесный образ!", "Золушка", "Принцесса", "Вкус и стиль буквально в каждой детали", "Само совершенство", "Красивая жизнь, как в сказке!", – не устают засыпать комментариями Наталью фолловеры на ее странице в Instagram, с которыми она всегда первыми делится новостями.

Напомним, по прибытию в Нью-Йорк Наталья Водянова восхитила романтичным постом с любимым - Антуаном Арно.

Также до этого 37-летняя Водянова раскрыла секрет молодости.