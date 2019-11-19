В коже и цепях: полуобнаженная Дженнифер Лопес снялась для известного глянца

Дженнифер Лопес – популярная певица, успешная актриса и икона стиля. Никто так не заставил о себе говорить весь мир в этом году, как она, уверены редактора глянца GQ. Поэтому 50-летняя красотка стала героиней нового номера и украсила обложку известного журнала. В интервью она рассказала о съемках в фильме «Стриптизерши», о всемирном туре, а также, разумеется, о юбилее и смелых образах.

Дженнифер Лопес украсила новую обложку (фото: instagram.com/jlo)

Дженнифер уверена: всегда найдутся люди, которым что-то не понравится. Но это не повод отказывать себе в том, что ты хочешь и можешь делать. Поэтому провокационные образы, дерзкие роли и сексуальные постановки никуда не денутся из ее жизни. В фотосессии 50-летняя звезда также доказала, что возраст не может тебе помешать выглядеть молодой и привлекательной.

Певица выглядит невероятно стильно и сексуально (фото: instagram.com/jlo)

В съемке она предстала в провокационных образах. Лопес примерила вещи из черной кожи, которые дополнила массивными золотыми украшениями. Черный кожаный плащ, кожаное платье с корсетом, топ, едва прикрывающий грудь певицы, рубашка, демонстрирующая ее безупречный пресс… Во всех луках она смотрелась стильно и невероятно сексуально.

Звезда в новой съемке (фото: instagram.com/gq)

Певица, как и глянец, опубликовали в своих Instagram-страницах массу снимков с фотосесии. Потому поклонники уже успели высказать свое мнение о новой работе звезды. «У тебя просто нет возраста!», «Невероятна! Божественна! Восхитительна!», «Натуральная красота», «Легенда», «Икона», «О боже…», – пишут они.

Напомним, над своей безупречной формой Дженнифер регулярно трудится в спортзале, заодно вдохновляя поклонников присоединяться к ней. Так, недавно она выложила видео с тренировки, где показала упражнения со сложным весом.