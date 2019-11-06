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Женщина-вдохновение: 50-летняя Дженнифер Лопес мотивирует поклонников на занятия спортом (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.11.2019 - 20:29
Женщина-вдохновение: 50-летняя Дженнифер Лопес мотивирует поклонников на занятия спортом (видео)
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица демонстрирует силу и выносливость

Дженнифер Лопес в свои 50 успевает все: ездить по миру с гастролями, заниматься детьми, строить отношения, а также оттачивать безупречную форму в спортзале. Причем певица старается записывать из зала вдохновляющие ролики, чтобы мотивировать своих подписчиков к активной жизни. Несколько часов назад на ее странице появился новый. Она делает упражнения на икры, используя внушительные гантели, под заводные мотивы вместе со своим тренером. «Просто еще один вторник. После тяжелой работы», – написала она под видео.

Лопес на тренировке (видео: instagram.com/jlo)

Одета Лопес в черные спортивные легинсы, серую толстовку, а также черные кроссовки. Волосы звезда убрала в свою любимую прическу для фитнеса – высокий пучок. На лице ее не нанесен макияж, а потому видно, что знаменитая красотка изрядно вспотела. Выглядит Джей Ло свежо и молодо, подмигивая подписчикам, как бы зазывая их работать вместе с ней.

Женщина-вдохновение: 50-летняя Дженнифер Лопес мотивирует поклонников на занятия спортом (видео)Певица в своей лучшей форме (фото: instagram.com/jlo)

За короткое время ролик набрал более 2 миллионов просмотров и тысячи комментариев. Фолловеры 50-летней знаменитости не перестают восхищаться ее силой воли, выносливостью и гибкостью. Что ж Дженнифер достойна похвалы! Не удивительно, что она покоряет все красные дорожки. К примеру, недавно Дженнифер блистала на церемонии Governors Awards в золотистом платье в пол с открытыми плечами, которое подчеркнуло ее совершенную форму. Певица заслужила множество комплиментов от поклонников, а также модных критиков.

Женщина-вдохновение: 50-летняя Дженнифер Лопес мотивирует поклонников на занятия спортом (видео)Дженнифер и Алекс (фото: instagram.com/jlo)

В сториз знаменитая красавица опубликовала еще пару кадров из фитнес-зала, а также фото со своим возлюбленным и будущим мужем Алексом Родригесом. Напомним, пара недавно обручилась, а теперь весь мир в предвкушении свадебной церемонии, дату которой они так и не объявили. Наверняка звезды постараются удивить поклонников и готовят нечто грандиозное.

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Новости Украины Дженнифер Лопес
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