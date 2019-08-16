Кортни Кардашьян восхищает аппетитными формами на "горячих" кадрах с отдыха

Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

40-летняя знаменитость зажигает в Портофино

Кортни Карадашьян вместе с другими членами знаменитой династии отправилась на отдых в Италию. Здесь старшая из сестер, которая не так часто делится откровенными кадрами, оторвалась по полной. Бизнесвумен опубликовала массу фото в купальниках. На некоторых она позирует вместе с Кендалл Дженнер. Обе красотки примерили модели с хищным принтом ретро-фасона: с высокими трусиками и бюстгальтерами без бретелей.

Кортни и Кендалл (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Приберегла Кортни для поездки и кое-что максимально женственное. Она опубликовала фото, где примерила белый купальник с цветочным принтом бельевого фасона. Такая модель подчеркнула грудь Кортни и сделала ее пышные формы невероятно соблазнительными.

Таким образом Кортни решила привлечь к новому продукту, который представлен на ее сайте. Тюрбан, который повязан у нее на голове, не просто для красоты. Он создан, чтобы защитить и восстановить волосы от палящих солнечных лучей.

Кортни демонстрирует роскошные формы (фото: instagram.com/kourtneykardash)

«Наконец-то здесь: наш тюрбан с леопардовым принтом. Это изобретение полностью реабилитировало мои волосы. Запатентованная впитывающая внутренняя ткань сокращает время высыхания вдвое и помогает остановить ломкость и сечение кончиков. Я разработала леопардовый принт на основе одной из моих любимых мантий в детстве. Вы также можете надевать его наизнанку на ночь, так как это поможет сохранить вашу прическу и избавиться от «помятых» волос, словно после сна. С тех пор, как я пользуюсь нашим быстрым сухим тюрбаном в качестве полотенца, я заметила мои волосы стали в целом менее ломкими и более блестящими. Я так рада поделиться с вами одним из моих секретов волос. Делайте покупки прямо сейчас на poosh.com».

Кортни не боится показать недостатки (фото: instagram.com/kourtneykardash)

К слову, на днях Кортни также наделала шума в сети. Бизнесвумен и мать 3-х детей оказала фото в купальнике, где отчетливо видны растяжки. Такая откровенность сделала 40-летнюю звезду еще более привлекательной в глазах фолловеров. Ведь большинство пользователей сети привыкло видеть тела звезд отретушированными и идеальными.