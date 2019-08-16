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Кортні Кардашян захоплює апетитними формами на «гарячих» кадрах з відпочинку

Lite » Мода 16.08.2019 - 20:09
Кортні Кардашян захоплює апетитними формами на «гарячих» кадрах з відпочинку
Кортні Кардашян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

40-річна знаменитість запалює в Портофіно

Кортні Карадашьян разом з іншими членами знаменитої династії вирушила на відпочинок в Італію. Тут старша з сестер, яка не так часто ділиться відвертими кадрами, відірвалася по повній. Бізнесвумен опублікувала масу фото у купальниках. На деяких вона позує разом з Кендалл Дженнер. Обидві красуні приміряли моделі з хижим принтом ретро-фасону: з високими трусиками і бюстгальтерами без бретелей.

Кортні Кардашян захоплює апетитними формами на «гарячих» кадрах з відпочинкуКортні Кардашян захоплює апетитними формами на «гарячих» кадрах з відпочинкуКортні і Кендалл (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Приберегла Кортні для поїздки і дещо максимально жіночне. Вона опублікувала фото, де приміряла білий купальник з квітковим принтом білизняного фасону. Така модель підкреслила груди Кортні і зробила її пишні форми неймовірно спокусливими.

Таким чином Кортні вирішила привпрнути увагу до нового продукту, який представлений на її сайті. Тюрбан, який пов'язаний у неї на голові, не просто для краси. Він створений, щоб захистити і відновити волосся від палючих сонячних променів.

Кортні Кардашян захоплює апетитними формами на «гарячих» кадрах з відпочинкуКортні демонструє розкішні форми (фото: instagram.com/kourtneykardash)

«Нарешті тут: наш тюрбан з леопардовим принтом. Це винахід повністю реабілітувало мої волосся. Запатентована внутрішня тканина скорочує час висихання вдвічі і допомагає зупинити ламкість кінчиків. Я розробила леопардовий принт на основі однієї з моїх улюблених мантій в дитинстві. Ви також можете носити його навиворіт на ніч, так як це допоможе зберегти вашу зачіску і позбутися «пом'ятого» волосся, немов після сну. З тих пір, як я користуюсь нашим швидким сухим тюрбаном у якості рушника, я помітила, що моє волосся стало в цілому менш ламким і більш блискучим. Я так рада поділитися з вами одним з моїх секретів волосся. Робіть покупки прямо зараз на poosh.com».

Кортні Кардашян захоплює апетитними формами на «гарячих» кадрах з відпочинкуКортні не боїться показати недоліки (фото: instagram.com/kourtneykardash)

До речі, днями Кортні також наробила галасу в мережі. Бізнесвумен і мати 3-х дітей зробила фото в купальнику, де чітко видно розтяжки. Така відвертість зробила 40-річну зірку ще більш привабливою в очах фоловерів. Адже більшість користувачів мережі звикло бачити тіла зірок відфотошопленими і ідеальними.

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Новини України Кортни Кардашьян
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