Сладкие 40: Хлои Кардашьян трогательно поздравила Кортни с днем рождения

Хлои Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian)

Старшая из сестер Кардашьян отмечает юбилей

В популярном семействе Кардашьян праздник – свой 40-й день рождения отмечает Кортни. К своему юбилею она успела реализоваться во многих сферах. Мама троих детей, фотомодель, успешная бизнес-леди, которая, к слову, недавно запустила новый проект – лайфстайл-сайт Poosh и настоящий блогер с 76-миллионной армией поклонников в Instagram, в этот день молчать она не могла.

На своей странице Кортни опубликовала серию детских снимков. 2-летняя малышкой она позирует с огромной "птицей".

"Мой второй день рождения. Большая птица прошла долгий путь в 16 лет", – написала знаменитость.

Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Фолловеры принялись засыпать Кортни комплиментами и поздравлять ее со значимой датой. Были среди них и звездные друзья. А вот родная сестра Кортни – Хлои – не стала ограничиваться комментарием под фото.

Она выставила на своей странице внушительный пост с теплыми словами. Дополнила она его множеством общих снимков – из путешествий, вечеринок и прошлых дней рождения.

"С Днем Рождения, сладкая @kourtneykardash ! Я полностью одержима всеми моими братьями и сестрами. Все еще поражаюсь, как нам посчастливилось называть друг друга сестрами. У нас с тобой невероятно редкая связь, которая ни в коем случае не может быть разрушена. Ты мой лучший друг, один из немногих, на кого я могу рассчитывать больше всего в моей жизни. Я так благодарна за это. Честно говоря, без тебя моя жизнь была бы скучной и не такой полной. Я каждый день молюсь о том, чтобы твоя душа пробудилась и ты была счастлива! Ты заслуживаешь только самых волшебных вещей на всю оставшуюся жизнь! Да и все последующие жизни я буду любить тебя! С самым счастливым из дней рождений, моя сладкая сестра! Джейн или Сюзанна (я забыла, кто есть кто). Я люблю тебя!".

Кортни Кардашьян вместе с Хлои (фото: instagram.com/khloekardashian)

Помимо самой Кортни, Хлои растрогала и поклонников.

Сестры случайно, друзья по выбору;

Девушки, вы заставила меня плакать!;

Боже мой, вы обе такие красивые и замечательные;

Я плачу.

В сториз Хлои также добавила массу забавных видео и фото с самых разных периодов жизни, где также мелькают другие знаменитые сестры: Кендалл, Ким и Кайли.

Напомним, что полуобнаженные Ким Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в рекламе парфюма.

Ранее сообщалось о том, что Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в образе ангела Victoria's Secret.