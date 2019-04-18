ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сладкие 40: Хлои Кардашьян трогательно поздравила Кортни с днем рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.04.2019 - 22:07
Сладкие 40: Хлои Кардашьян трогательно поздравила Кортни с днем рождения
Хлои Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian)

Старшая из сестер Кардашьян отмечает юбилей

В популярном семействе Кардашьян праздник – свой 40-й день рождения отмечает Кортни. К своему юбилею она успела реализоваться во многих сферах. Мама троих детей, фотомодель, успешная бизнес-леди, которая, к слову, недавно запустила новый проект – лайфстайл-сайт Poosh и настоящий блогер с 76-миллионной армией поклонников в Instagram, в этот день молчать она не могла.

На своей странице Кортни опубликовала серию детских снимков. 2-летняя малышкой она позирует с огромной "птицей".

"Мой второй день рождения. Большая птица прошла долгий путь в 16 лет", – написала знаменитость.

Сладкие 40: Хлои Кардашьян трогательно поздравила Кортни с днем рождения

Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Фолловеры принялись засыпать Кортни комплиментами и поздравлять ее со значимой датой. Были среди них и звездные друзья. А вот родная сестра Кортни – Хлои – не стала ограничиваться комментарием под фото.

Она выставила на своей странице внушительный пост с теплыми словами. Дополнила она его множеством общих снимков – из путешествий, вечеринок и прошлых дней рождения.

"С Днем Рождения, сладкая @kourtneykardash ! Я полностью одержима всеми моими братьями и сестрами. Все еще поражаюсь, как нам посчастливилось называть друг друга сестрами. У нас с тобой невероятно редкая связь, которая ни в коем случае не может быть разрушена. Ты мой лучший друг, один из немногих, на кого я могу рассчитывать больше всего в моей жизни. Я так благодарна за это. Честно говоря, без тебя моя жизнь была бы скучной и не такой полной. Я каждый день молюсь о том, чтобы твоя душа пробудилась и ты была счастлива! Ты заслуживаешь только самых волшебных вещей на всю оставшуюся жизнь! Да и все последующие жизни я буду любить тебя! С самым счастливым из дней рождений, моя сладкая сестра! Джейн или Сюзанна (я забыла, кто есть кто). Я люблю тебя!".

Сладкие 40: Хлои Кардашьян трогательно поздравила Кортни с днем рождения

Кортни Кардашьян вместе с Хлои (фото: instagram.com/khloekardashian)

Помимо самой Кортни, Хлои растрогала и поклонников.

  • Сестры случайно, друзья по выбору;
  • Девушки, вы заставила меня плакать!;
  • Боже мой, вы обе такие красивые и замечательные;
  • Я плачу.

В сториз Хлои также добавила массу забавных видео и фото с самых разных периодов жизни, где также мелькают другие знаменитые сестры: Кендалл, Ким и Кайли.

Напомним, что полуобнаженные Ким Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в рекламе парфюма.

Ранее сообщалось о том, что Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в образе ангела Victoria's Secret.

"Цыганка Сэра": Слава из НеАнгелов вызвала споры в сети новым образом "Как красиво": Светлана Лобода восхитила новым образом в шляпке
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины шоубиз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь