Кортни Кардашьян обнажилась для мужского глянца

Фото: Кортни Кардашьян (gq.com)

Звезда приняла участие в откровенной фотосессии для GQ

Старшая из сестер американского звездного семейства Кардашьян стала главной героиней обложки январского номера мексиканского глянца GQ. Таким образом звезда, которой в следующем году исполнится 40 лет, хочет доказать, что можно выглядеть красиво в любом возрасте.

Кортни Кардашьян впервые снялась для одного из самых известных мужских журналов в мире, в то время как ее сестры, Ким, Хлое и Кайли, уже сотрудничали с этим глянцевым изданием.

В новой фотосессии 39-летняя мать троих детей красноречиво продемонстрировала, что выглядит восхитительно и прятать свою сексуальность не собирается.

Фото: Кортни Кардашьян (gq.com)

Для некоторых снимков Кортни полностью обнажилась, а на других предстала в одном нижнем белье и сексуальных боди.

Фото: Кортни Кардашьян (gq.com)

Фотосессия прошла в большом современном особняке, а автором съемки стал модный фотограф Майкл Шварц. Кстати, январский номер вышел с двумя вариантами обложек.

Фото: Кортни Кардашьян (gq.com)

В своем Instagram Кардашьян поблагодарила издание за возможность поучаствовать в столь чувственной съемке, а в интервью GQ призналась, что в данный момент максимально довольна своей фигурой.

"Я очень комфортно чувствую себя в собственном теле. Мне кажется, что показывать свою фигуру с лучших сторон — это очень важно", - сказала Кортни.

Фото: Кортни Кардашьян (gq.com)

Звезда также рассказала о том, какими качествами должен обладать идеальный для нее мужчина.

"Очень важно, чтобы мой партнер был уверен в себе. Он должен знать, кто он на самом деле, и при этом не кичиться этим. Он также должен понимать меня без слов. Если этого не будет, у нас вряд ли что-то выйдет", - поведала Кортни о своих требованиях к бойфренду.

Фото: Кортни Кардашьян (gq.com)

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Видео: РБК-Украина