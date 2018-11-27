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Кортні Кардашян оголилася для чоловічого глянцю

Lite » Стиль і мода 27.11.2018 - 16:59
Кортні Кардашян оголилася для чоловічого глянцю
Фото: Кортні Кардашян (gq.com)

Зірка взяла участь у відвертій фотосесії для GQ

Старша з сестер американського зоряного сімейства Кардашян стала головною героїнею обкладинки січневого номера мексиканського глянцю GQ. Таким чином зірка, якій наступного року виповниться 40 років, хоче довести, що можна виглядати красиво в будь-якому віці.

Кортні Кардашян вперше знялася для одного з найбільш відомих чоловічих журналів у світі, в той час як її сестри, Кім, Хлое і Кайлі, вже співпрацювали з цим глянцевим виданням.

У новій фотосесії 39-річна мати трьох дітей красномовно продемонструвала, що виглядає чудово і ховати свою сексуальність не збирається.

Кортні Кардашян оголилася для чоловічого глянцю

Фото: Кортні Кардашян (gq.com)

Для деяких знімків Кортні повністю оголилася, а на інших постала в одній нижній білизні і сексуальних боді.

Кортні Кардашян оголилася для чоловічого глянцюКортні Кардашян оголилася для чоловічого глянцю

Фото: Кортні Кардашян (gq.com)

Фотосесія пройшла у великому сучасному особняку, а автором зйомки став модний фотограф Майкл Шварц. До речі, вийшов січневий номер з двома варіантами обкладинок.

Кортні Кардашян оголилася для чоловічого глянцю

Фото: Кортні Кардашян (gq.com)

У своєму Instagram Кардашьян подякувала видання за можливість взяти участь у такому чуттєвої зйомці, а в інтерв'ю GQ зізналася, що в даний момент максимально задоволена своєю фігурою.

"Я дуже комфортно почуваю себе у власному тілі. Мені здається, що показувати свою фігуру з кращих сторін — це дуже важливо", - сказала Кортні.

Кортні Кардашян оголилася для чоловічого глянцю

Фото: Кортні Кардашян (gq.com)

Зірка також розповіла про те, якими якостями повинен володіти ідеальний для неї чоловік.

"Дуже важливо, щоб мій партнер був упевнений у собі. Він повинен знати, хто він насправді, і при цьому не хизуватися цим. Він також повинен розуміти мене без слів. Якщо цього не буде, у нас навряд чи щось вийде", - розповіла Кортні про свої вимоги до бойфренду.

Кортні Кардашян оголилася для чоловічого глянцю

Фото: Кортні Кардашян (gq.com)

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Ми також писали про те, що дочка президента США Дональда Трампа попала в модний конфуз через взуття. Тіффані забула зняти цінник з підошви своїх черевиків, що потрапило в об'єктиви папараці.

Відзначимо, що зовсім недавно подібна історія трапилася з дружиною принца Гаррі - Меган Маркл. Монарша особа осоромилася, забувши забрати бірку зі свого плаття бренду Self-Portrait під час виходу в світ.

Відео: РБК-Україна

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