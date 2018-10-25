Очень торопилась: Меган Маркл оконфузилась в королевстве Тонга

Коллаж РБК-Украина

Поклонники герцогини предположили, что она переодевалась в спешке

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая находится в официальном туре по Австралии и Океании вместе со своим супругом принцем Гарри, оконфузилась в аэропорту королевства Тонга. Фото опубликованы на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

После посещения мероприятий на острове Фиджи Меган Маркл и принц Гарри отправились в королевство Тонга. Их перелет длился всего 90 минут, но за это время герцогиня Сассекская успела сменить платье.

На красную дорожку в аэропорту Тонга Меган Маркл спустилась в алом платье Pleated Floral Gown с тонким ремешком на талии, кружевным верхом и плиссированной юбкой. Черные туфли-лодочки на шпильках герцогиня Сассекская решила не менять. В руках у Меган был маленький черный клатч.

Скриншот фото (instagram.com/kensingtonroyal)

Именно с платьем герцогини Сассекской и случился конфуз. Когда она шла по дорожке, на подоле юбки развевался ценник, который, видимо, в спешке, забыли снять.

Скриншот фото (twitter.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл не перестает удивлять публику своими прекрасными нарядами во время путешествия.

Так, недавно, беременная герцогиня Сассекская на Фиджи в вечернем платье показала заметно округлившийся живот. Меган облачилась в потрясающее длинное синее платье-кейп от британского дизайнера Safiyaa.

А также мы рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри посетили пляжную вечеринку с серфингистами. Для пляжа Меган выбрала необычный наряд.

Видео: РБК-Украина