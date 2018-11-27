Эмбер Херд поразила экстравагантным нарядом на премьере "Аквамена"

Актриса нарядилась королевой подводного мира
Вечером 26 ноября в Лондоне (Великобритания) прошла премьера экранизации очередного комикса DC "Аквамен". Главной звездой мероприятия, без сомнения, стала Эмбер Херд, исполняющая во франшизе роль Меры — жены Аквамена, передает ELLE.
Все благодаря ее экстравагантному наряду - 32-летняя актриса появилась на мероприятии в зеленом платье с вышивкой и в шапочке из коллекции Valentino.
Фото: Эмбер Херд (instagram.com/instylemagazine)
Платье в пол из плотной ткани Эмбер дополнила яркими аксессуарами: кулоном на длинной цепочке, массивными серьгами и браслетом.
Фото: Эмбер Херд (instagram.com/loyaltypicks)
Макияж с эффектом влажной кожи стал идеальным дополнением образа королевы подводного мира.
Фото: Эмбер Херд (instagram.com/loyaltypicks)
Однако в сети не очень позитивно оценили образ бывшей жены Джонни Деппа. "Что это? Шапочка для бассейна и занавеска для душа?", "Это полный провал", "Похоже, кто-то одевался в темноте", - изощряются пользователи.
Фото: Эмбер Херд (instagram.com/magazinepopnews)
Фото: Джейсон Момоа (instagram.com/magazinepopnews)
Напомним, Хлоя Морец снялась на обложку глянца в костюме от украинского дизайнера.21-летняя Хлоя примерила розовый блейзер в стиле оверсайз за 1070 евро, широкие брюки с тройным поясом и белый топ. Свой наряд она дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и натуральным макияжем.
Также сообщалось, что Джей Ло блеснула в откровенном наряде от украинского дизайнера.
Кстати, Тина Кароль восхитила новым смелым нарядом.
Видео: (video.rbc.ua)