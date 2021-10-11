Королевский выход: 5 платьев первых леди, которые подойдут абсолютно всем

Кейт Миддлтон - платье-пиджак

Кейт Миддлтон любит летящие платья с рукавами-фонариками, но для торжественных случаев часто выбирает нечто иное. Платье-пальто - универсальный вариант, когда нужно выглядеть женственно и строго одновременно. Такая модель отлично уравновешивает пропорции фигуры и подчеркивает талию, так что сядет на любой тип фигуры.

Кейт Миддлтон обожает платья-пиджаки (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Королева Летиция - платье с запахом

Испанская королева - обладательница стройной модельной фигуры. Но ее наряды могут позволить себе женщины любой комплекции. К примеру, для одного из последних своих выходов икона стиля подобрала серое платье с запахом. Благодаря своему крою оно придаст любой фигуре желанный силуэт "песочные часы".

Королева Летиция учит носить платье с запахом (фото: Getty Images)

Меган Маркл - маленькое черное платье

Своенравная супруга принца Гарри любит классические образы для вечерних выходов. И еще раз демонстрирует: маленькое черное платье - лучший вариант на все времена при любом бюджете и типе фигуры. Такие модели отлично стройнят и требуют минимум аксессуаров.

Меган Маркл в маленьком черном платье (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принцесса София - платье-рубашка

Жена шведского принца Карла Филиппа также может похвастаться модельными параметрами, чувством вкуса и умением скрыть нужное. Мать троих детей во время беременности и послеродового восстановления облюбовала платья-рубашки. Они выглядят достаточно непринужденно, но в то де время стильно и при необходимости - торжественно.

Принцесса София обожает платья-рубашки (фото: instagram.com/prinsparet)

Иванка Трамп - платье в бельевом стиле

Платье в бельевом стиле - по-прежнему тренд номер один. И это не обязательно вариант, максимально приближенный к комбинации и чрезмерно сексуальный. Платье на тонких бретельках из тонкого шелка будет смотреться отлично на любой фигуре и придется к месту даже на званом ужине. Главное - подобрать подходящий крой и цвет. Учимся у Иванки Трамп.

Иванка Трапм в платье в бельевом стиле подойдет (фото: instagram.com/ivankatrump)