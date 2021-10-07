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Зендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды "Дюны" с красных дорожек

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США, Четверг 07 октября 2021 20:31
Зендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды "Дюны" с красных дорожек Зендая (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Американская актриса, певица и танцовщица Зендая буквально приковала к себе внимание мировой общественности. Девушка так органично и легко вживается в каждую свою роль, что она тут же становится знаковой. Недавно на экраны вышел фильм "Дюна", где она сыграла возлюбленную главного героя. Чуть ранее в этом году Зендая блистала в роли страстной подруги режиссера в романтической драме "Малькольм и Мари". Прославила же ее роль девушки Человека-паука.

Обладательница яркой внешности и хрупкой фигуры, 25-летняя звезда так же виртуозно создает образы и на красных дорожках. Предлагаем вспомнить самые эффектные из них.

Зендая - актриса, певица, модель и танцовщица - еще в юности получила сразу два титула за свое умение одеваться: Teen Choice Award и Radio Disney Music Award. Но иконой стиля она стала после встречи со звездным стилистом Лоу Роуч, ранее работавшей с Селин Дион и Арианой Гранде. Из стильного подростка она превратила ее в чувственную и яркую женщину.

За время сотрудничества Зендая стала демонстрировать более яркие, сексуальные и провокационные образы, которые подчеркивали все достоинства фигуры. Именно Лоу вместе со своим коллегой, стилистом Джейсоном Рембертом, разработала золотистое платье для "Малькольм и Мари", которое буквально свело всех с ума. Также стилист добавила в гардероб знаменитости винтажные и дизайнерские вещи, которые на юной модели смотрятся просто потрясающе. На днях Зендая блистала на церемонии Women In Film в Лос-Анджелесе в очередном из них. Предлагаем вспомнить и другие яркие наряды актрисы.

Зендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды &quot;Дюны&quot; с красных дорожекЗендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды &quot;Дюны&quot; с красных дорожекЗендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды &quot;Дюны&quot; с красных дорожекЗендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды &quot;Дюны&quot; с красных дорожекЗендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды &quot;Дюны&quot; с красных дорожекЗендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды &quot;Дюны&quot; с красных дорожекЗендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды &quot;Дюны&quot; с красных дорожекЗендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды &quot;Дюны&quot; с красных дорожекЗендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды &quot;Дюны&quot; с красных дорожекЗендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды &quot;Дюны&quot; с красных дорожекЗендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды &quot;Дюны&quot; с красных дорожекЗендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды &quot;Дюны&quot; с красных дорожекЗендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды &quot;Дюны&quot; с красных дорожекЗендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды &quot;Дюны&quot; с красных дорожекЗендая - новая икона стиля: самые роскошные образы звезды &quot;Дюны&quot; с красных дорожек

Зендая на красных дорожках (фото: Getty Images)

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