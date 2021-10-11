Королівський вихід: 5 суконь перших леді, які підійдуть абсолютно всім

Кейт Міддлтон - сукня-піджак

Кейт Міддлтон любить сукні з рукавами-ліхтариками і пишними спідницями, але для урочистих випадків часто вибирає щось інше. Сукня-пальто - універсальний варіант, коли потрібно виглядати жіночно і строго одночасно. Така модель відмінно врівноважує пропорції фігури і підкреслює талію, так що сяде на будь-який тип фігури.

Кейт Міддлтон обожнює сукні-піджаки (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Королева Летиція - сукня з запахом

Іспанська королева - володарка стрункої модельної фігури. Але її вбрання можуть дозволити собі жінки будь-якої комплекції. Наприклад, для одного з останніх своїх виходів ікона стилю підібрала сіру сукню з запахом. Завдяки своєму крою вона надасть будь-якій фігурі бажаний силует "пісочний годинник".

Королева Летиція вчить носити сукню з запахом (фото: Getty Images)

Меган Маркл - маленьке чорне плаття

Норовлива дружина принца Гаррі любить класичні образи для вечірніх виходів. І ще раз демонструє: маленьке чорне плаття - кращий варіант на всі часи при будь-якому бюджеті і типі фігури. Такі моделі робить помітно більш стрункою і вимагає мінімум аксесуарів.

Меган Маркл у маленькій чорній сукні (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принцеса Софія - сукня-сорочка

Дружина шведського принца Карла Філіпа також може похвалитися модельними параметрами, почуттям смаку і умінням приховати потрібне. Мати трьох дітей під час вагітності та післяпологового відновлення облюбувала сукні-сорочки. Вони виглядають досить невимушено, але в той де час стильно і при необхідності - урочисто.

Принцеса Софія обожнює сукні-сорочки (фото: instagram.com/prinsparet)

Іванка Трамп - сукня в білизняному стилі

Сукня в білизняному стилі - як і раніше тренд номер один. І це не обов'язково варіант, максимально наближений до комбінації і надмірно сексуальний. Сукня на тонких бретельках з тонкого шовку буде виглядати відмінно на будь-якій фігурі і буде доречна навіть на званій вечері. Головне - підібрати відповідний крій і колір. Вчимося у Іванки Трамп.

Іванка Трапм в сукні в білизняному стилі підійде всім (фото: instagram.com/ivankatrump)