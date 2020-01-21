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Моника Беллуччи, Ума Турман, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы звезд на показе Dior

Lite » Мода 21.01.2020 - 17:36
Моника Беллуччи, Ума Турман, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы звезд на показе Dior
Моника Беллуччи на показе Dior (фото: instagram.com/dior)

Шоу собрало массу знаменитостей

Вчера, 20 января, в рамках Недели высокой моды в Париже состоялось одно из самых грандиозных и ожидаемых шоу – Christian Dior Couture весна-лето 2020. Очередная коллекция Марии Грации Кьюри была призвана раскрыть в женщине настоящую богиню. А потому образы моделей составили летящие платья, сандалии и ободки в духе мифических персонажей. Были здесь также и более "приземленные" вещи, включая костюмы, юбки и брюки. Но все модели выполнены особым способом без использования швов. А потому силуэты были плавными и мягкими. Женственность явно в моде!

Моника Беллуччи, Ума Турман, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы звезд на показе DiorМоника Беллуччи, Ума Турман, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы звезд на показе Dior

Моника Беллуччи, Ума Турман, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы звезд на показе DiorНовая коллекция (фото: instagram.com/dior)

На показ собралось множество знаменитостей первой величины. Здесь блистали Наталья Водянова со своим супругом Антуаном Арно, легенды кино Моника Беллуччи, Сигурни Уивер, Ума Турман, Кристин Скотт Томас, модели Даутцен Крез, Юко Араки и многие другие. Большинство из звезд примерили вещи из коллекции этого знаменитого бренда.

Моника Беллуччи, Ума Турман, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы звезд на показе DiorМоника Беллуччи, Ума Турман, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы звезд на показе DiorМоника Беллуччи, Ума Турман, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы звезд на показе DiorМоника Беллуччи, Ума Турман, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы звезд на показе DiorЗвездные гости показа (фото: instagram.com/dior)

Так, Наталья выбрала стильное пальто с идеальным силуэтом, которое точно стоит взять на заметку тем, кто хочет весной выгодно выделяться. Моника Беллуччи примерила костюм из темно-серого твида: широкие брюки и жакет с поясом на талии. Не менее стильно выглядела и голливудская актриса, муза Квентина Тарантино Ума Турман. 49-летняя звезда блистала в черной рубашке, укороченных серых брюках и длинном пальто. Даутцен Крез остановилась на эффектном мини… Любуемся, кто еще сумел выделиться необычным образом!

Моника Беллуччи, Ума Турман, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы звезд на показе DiorМоника Беллуччи, Ума Турман, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы звезд на показе DiorМоника Беллуччи, Ума Турман, Наталья Водянова и другие: самые яркие образы звезд на показе DiorПоказ собрал много звезд (фото: instagram.com/dior/)

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