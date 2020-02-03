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Королева вечора: Моніка Беллуччі в бездоганному образі блищить на кінопремії у Брюсселі

Lite » Мода 03.02.2020 - 19:31
Королева вечора: Моніка Беллуччі в бездоганному образі блищить на кінопремії у Брюсселі
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса удостоїлася нової нагороди

Моніка Беллуччі не втомлюється дивувати своїм умінням щоразу по-новому виглядати у вбраннях чорного кольору. Цього разу вона відвідала церемонію нагородження Премії Магрітт – ця бельгійська премія є аналогом французького «Сезара» і американського «Оскара». Тут культова кінодіва отримала нову нагороду – статуетку Magritte d'honneur.

Королева вечора: Моніка Беллуччі в бездоганному образі блищить на кінопремії у Брюсселі

Моніка в новому образі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На церемонію вона прийшла у розкішній сукні від Stella McCartney. З силуетом «русалка», блискучими вставками з сітки і незвичайними рукавами, вона зробила образ Моніки вишуканим по-королівськи величним. Лук доповнювали прикраси від Cartier: довгі сережки з чорними каменями. А також клатч квадратної форми. Останній штрих – бездоганна пишна зачіска і виразний макіяж з акцентом на очі. Моніка виглядала просто розкішно: молодо і привабливо. Вона буквально світилася від спалахів фотокамер.

У своєму мікроблозі кінодіва опублікувала знімок з нагородою і подякувала за честь, надану їй. «Минула ніч у Брюсселі для @magritte_cinema. Для мене велика честь отримати «Magritte легіону». Спасибі всім».

Королева вечора: Моніка Беллуччі в бездоганному образі блищить на кінопремії у БрюсселіКоролева вечора: Моніка Беллуччі в бездоганному образі блищить на кінопремії у БрюсселіМоніка просто розкішна! (фото: прінтскрін instagram.com/style_honarmandan)

Нагадаємо, Моніка обожнює чорний колір і завжди вибирає його для червоних доріжок. Приміром, на недавню подію – вечері, влаштованій глянцевим журналом Madame Figaro – вона з'явилася в розкішному чорному платті по фігурі і буквально змусила захоплюватися весь світ. Струнке тіло зірки і її нев'януча краса ось вже багато років змушують кращі бренди співпрацювати з Монікою. Нещодавно 55-річна актриса навіть знялася для реклами косметичної лінії Dolce & Gabbana.

Королева вечора: Моніка Беллуччі в бездоганному образі блищить на кінопремії у БрюсселіДіва в нової рекламної кампанії (фото: прінтскрін instagram.com/devacassel_)

До речі, нещодавно своє слово у світі моди сказала і старша дочка культової актриси – Діва Кассель. 15-річна дівчинка вже вдруге стала обличчям аромату Dolce & Gabbana. Рекламна кампанія вийшла по-весняному яскравою і життєрадісною. А юна Діва, яка явно успадкувала красу матері, її кращою прикрасою.

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