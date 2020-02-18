Королева подиума: Белла Хадид блеснула пышными формами в откровенном платье

Белла Хадид не пропускает практически ни одного знакового шоу всех Недель моды. Модель, известная своей универсальной внешностью, продемонстрировала массу стильных образов: андрогинные на показе Brandon Maxwell, женственные от Oscar de la Renta, подвенечные от Rodarte… Не могла она пропустить и показ Burberry, лицом которого стала недавно.

Белла покорила подуим (фото: instagram.com/bellahadid)

На подиум она вышла в коричневом приталенном платье с пикантными вырезами на груди и плечах и короткими рукавами. Дополнили образ маленькая сумочка телесного оттенка и трехцветный браслет на запястье. Стоило Белле опубликовать фото, как на них тут же обрушилась лавина комментариев. Не удержался и отец 23-летней красавицы Мохамед Хадид. "Моя принцесса… Одна из четырех", – написал счастливый и гордый отец. К слову, Белла – настоящая папина дочка. Девушка похода на своего отца внешне и по характеру. А потому между ними есть особая связь. Впрочем, старшая сестра Беллы – 24-летняя Джиджи – папиной любовью также не обделена.

"Семья" Burberry (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, сама Джиджи также участвовала в данном шоу. Она демонстрировала черный комбинезон, сверху на который была накинута толстовка в фирменных цветах марки. В завершение ей подобрали сумочку на ремешке и ботинки, напоминающие "казаки" на танкетке. Девушка опубликовала у себя на странице пост со словами благодарности за то, что может быть частью семьи именитого бренда.

Напомним, на шоу Burberry выделилась в этом раз и другая знаменитая красотка. Ирина Шейк сначала блистала на подиуме, а после удивила всех своими горячими танцами на вечеринке известного бренда. Она зажгла в откровенном белом мини-платье, исполнив под аплодисменты присутствующих горячий танец с элементами тверк.