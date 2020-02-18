Королева подіуму: Белла Хадід блиснула пишними формами у відвертій сукні

Белла Хадід не пропускає практично жодного знакового шоу всіх Тижнів моди. Модель, відома своєю універсальною зовнішністю, продемонструвала безліч стильних образів: андрогінні на показі Brandon Maxwell, жіночні від Oscar de la Renta, вінчальні від Rodarte... Не вона могла пропустити і показ Burberry, обличчям якого стала нещодавно.

Белла підкорила подуим (фото: instagram.com/bellahadid)

На подіум вона вийшла в коричневій приталеній сукні з пікантними вирізами на грудях і плечах і короткими рукавами. Доповнили образ маленька сумочка тілесного відтінку і триколірний браслет на зап'ясті. Варто було Беллі опублікувати фото, як на них тут же обрушилася лавина коментарів. Не втримався і батько 23-річної красуні Мохамед Хадід. "Моя принцеса... Одна з чотирьох", – написав щасливий і гордий татусь. До речі, Белла – справжня татова донька. Дівчина походу на свого батька зовні і за характером. А тому між ними є особливий зв'язок. Втім, старша сестра Белли – 24-річна Джіджі – татовою любов'ю також не обділена.

"Сім'я" Burberry (фото: instagram.com/bellahadid)

До речі, сама Джіджі також брала участь у цьому шоу. Вона демонструвала чорний комбінезон, зверху на який була накинута толстовка у фірмових кольорах марки. На завершення їй підібрали сумочку на ремінці і черевики, що нагадують "козаки", на танкетці. Дівчина опублікувала у себе на сторінці пост зі словами подяки за те, що може бути частиною сім'ї іменитого бренду.

Нагадаємо, на шоу Burberry виділилася цього разу і інша знаменита красуня. Ірина Шейк спочатку блищала на подіумі, а після здивувала усіх своїми гарячими танцями на вечірці відомого бренду. Вона запалила у відвертій білій міні-сукні, виконавши під оплески присутніх гарячий танець з елементами тверку.