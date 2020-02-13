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Загадочная невеста: Белла Хадид неожиданно надела фату и подвенечное платье

Lite » Мода 13.02.2020 - 18:36
Загадочная невеста: Белла Хадид неожиданно надела фату и подвенечное платье
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель удивила неожиданным образом невесты

Белла Хадид – одна из самых популярных моделей современности, которая участвует во всех знаковых показах от лучших брендов. Сейчас девушка активно ходит по подиуму New York Fashion Week. Модель примерила массу стильных и оригинальных образов. Она демонстрировала объемные пиджаки и платья с необычными вырезами от Brandon Maxwell, пышные платья в перьях от Oscar de la Renta, цветные пальто, классические брюки и массу других вещей нового модного сезона.

Загадочная невеста: Белла Хадид неожиданно надела фату и подвенечное платьеЗагадочная невеста: Белла Хадид неожиданно надела фату и подвенечное платье

Белла на показе (фото: instagram.com/bellahadid)

А несколько часов назад популярная модель показала вещи с показа Rodarte, где примерила весьма необычный образ. Белла превратилась в «роковую» невесту с черными губами и бледной кожей. Модель показала белое платье в красный горошек с красным воротничком и манжетами длиной до колен и подчеркнутой линией талии. Дополняли ретро-образ фата с красным крупным цветком, белые перчатки и длинные серьги с жемчугом. Изюминка лука – длинные волосы, уложенные крупными локонами. Белла выглядела торжественно и ярко и явно отлично вжилась в роль невесты.

Загадочная невеста: Белла Хадид неожиданно надела фату и подвенечное платьеЗагадочная невеста: Белла Хадид неожиданно надела фату и подвенечное платье

Образ невесты Белле к лицу (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, в реальной жизни Белла пока не собирается примерять подобный образ. Девушка сосредоточена на построении карьеры, а в личной жизни красотки никаких существенных перемен не случилось.

Загадочная невеста: Белла Хадид неожиданно надела фату и подвенечное платьеБелла и The Weeknd (фото: instagram.com/bellahadid)

Последний бойфренд Беллы – певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd. Пара начала встречаться в начале 2015-го года. Впервые молодые люди были замечены в апреле того же года на фестивале «Коачелла». Позже младшая Хадид даже снялась в одном из клипов исполнителя под названием «In The Night». Девушка показывала счастливые фото в своем микроблоге и, казалось, нашла свою вторую половинку. Но в ноябре 2016-го года влюбленные решили расстаться. Причина – плотные рабочие графики обоих. Спустя какое-то время пара возобновила отношения – в мае 2018-го их вновь стали видеть вместе. А уже в августе 2019 пара снова рассталась, теперь окончательно.

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