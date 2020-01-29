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Королева Летиція полонила витонченою фігурою в трендовому платті-максі в горох

Lite » Мода 29.01.2020 - 12:05
Королева Летиція полонила витонченою фігурою в трендовому платті-максі в горох
Королева Летиція (колаж: РБК-Україна)

Витончений образ підкреслюють замшеві чоботи-панчохи

Королівські персони продовжують надихати тисячі шанувальників стильними образами. Слідом за Кейт Міддлтон, чию "граючу з вітром спідницю" будуть обговорювати ще довго, новим світським виходом порадувала 47-річна дружина короля Філіпа VI. Королева Летиція відвідала урочисту церемонію нагородження національної чоловічої збірної Іспанії з гандболу. Подія відбулася 28 січня в Мадриді. Летиція супроводжувала на урочистій зустрічі свого чоловіка, який і проводив церемонію нагородження.

В пишних палацових стінах Сарсуела (палац і офіційна резиденція короля і королеви Іспанії) Летиція з'явилася перед публікою в одночасно простому і елегантному платті c пишною спідницею від Carolina Herrera. На чорному тлі розсипається дрібний білий горошок. Зазначимо, що принт polka dot знову актуальний цим літом. Романтичний тренд 1980-х не планує відступати.

Королева Летиція полонила витонченою фігурою в трендовому платті-максі в горох

Королева Летиція полонила витонченою фігурою в трендовому платті-максі в горох

Королева Летиція у сукні від Carolina Herrera (скріншоти: instagram.com/mixof.royalty.and.stars)

Струнку фігуру 47-річної дружини Філіпа VI вигідно підкреслює приталений силует, а також V-подібний виріз і ледь помітний тонкий поясок на талії. В романтичній сукні королева Іспанії виглядає ще більш крихкою.

Довершують образ чорні замшеві чоботи-панчохи. Зверніть увагу, що таке взуття візуально дозволяє "витягнути" силует.

Королева Летиція полонила витонченою фігурою в трендовому платті-максі в горох

Королева Летиція полонила витонченою фігурою в трендовому платті-максі в горох

Фото: instagram.com/casarealdeespana

Як завжди, макіяж монаршої особи зроблений з акцентом на максимальну природність, з акцентом на очі. Летиція відмовилася на цей раз від помітних аксесуарів. У вушках поблискували лише ледь помітні золоті сережки.

У цілому у королеви Летиції вийшов дуже ніжний і жіночний образ, який цілком відповідав урочистому заходу.

Зазначимо, що королева-консорт Іспанії дуже часто віддає перевагу нарядам з мас-маркету, а не тільки люксовим брендам. Приміром, під час свого недавнього виходу Летиція продемонструвала бюджетний образ в сукні за 1800 грн. Більш того, Летиція відстоює тренд свідомого споживання. Тому завжди носить речі кілька разів.

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