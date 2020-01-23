Королева Летиция в платье за 1800 грн показала неожиданно бюджетный образ на туристической выставке

Королева Летиция (коллаж: РБК-Украина)

Ранее королева Летиция уже появлялась на публике в этом платье

Королева Летиция, как и ее “коллега” Кейт Миддлтон, активно приступила к своим деловым обязанностям. На днях королева-консорт Испании стала почетной гостьей открытия выставки в Мадриде, которая посвящена тематике международного туризма. Как обычно, все взгляды были устремлены на новый образ 47-летней супруги короля Филиппа VI. Представительница монаршей семьи на этот раз выбрала эффектный и при этом бюджетный наряд, чем порадовала поклонников.

Так, перед десятками гостей и камер Летиция блистала в струящемся шифоновом платье от бренда Massimo Dutti. Черное полупрозрачное платье с длинными рукавами украшено хаотичным принтом в виде крупных разноцветных горошин. Длина миди, хорошо очерченная талия, а также едва заметный вырез на груди в форме замочной скважины отлично подчеркнули идеальные формы королевы. Отметим, что королева Летиция - мать двух дочек: 14-летняя Леонор и 12-летняя София.

Королева Летиция в новом образе (скриншоты: instagram.com/mixof.royalty.and.stars)

Стоимость платье из прошлых коллекция Massimo Dutti на официальном сайте бренда составляет 1899 грн. И кстати, Летиция уже появлялась ранее в этом платье. В октябре 2019 года супруга Филиппа VI отправилась с официальным визитом в Южную Корею, где и продемонстрировала впервые стильный аутфит.

Платье Massimo Dutti (скриншот с сайта бренда)

Элегантный образ королевы довершают лаковые алые лодочки на высокой шпильке от бренда Magrit. В таких туфлях летиция также выходит на публику не впервые.

Быть может, таким образом Летиция хочет привлечь внимание общественности к культуре осознанного потребления, которая постепенно набирает популярность во всем мире. К примеру, недавно Летиция встречалась с представителями киноиндустрии Испании. Тогда королева отдала предпочтение ансамблю в классической красно-черной гамме из вещей Carolina Herrera и Hugo Boss. Этот наряд мы тоже видели раньше на королеве — во время ее рабочей поездки в Севилью.

Кстати, 22 января Кейт Миддлтон также показала эффектный деловой образ в пальто от Massimo Dutti. Напомним, что герцогиня Кембриджская посетила сенсорный класс в одном из детских центров города Кардифф.