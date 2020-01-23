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Королева Летиція в сукні за 1800 грн показала несподівано бюджетний образ на туристичній виставці

Lite » Мода 23.01.2020 - 15:12
Королева Летиція в сукні за 1800 грн показала несподівано бюджетний образ на туристичній виставці
Королева Летиція (колаж: РБК-Україна)

Раніше королева Летиція вже з'являлася на публіці в цьому платті

Королева Летиція, як і її "колега" Кейт Міддлтон, активно приступила до своїх службових обов'язків. Днями королева-консорт Іспанії стала почесною гостею відкриття виставки в Мадриді, яка присвячена тематиці міжнародного туризму. Як завжди, всі погляди були спрямовані на новий образ 47-річної дружини короля Філіпа VI. Представниця монаршої родини на цей раз вибрала ефектний і при цьому бюджетний наряд, чим порадувала шанувальників.

Так, перед десятками гостей і камер Летиція блищала в шифоновій сукні від бренду Massimo Dutti. Чорне напівпрозоре плаття з довгими рукавами прикрашене хаотичним принтом у вигляді великих різнокольорових горошин. Довжина міді, добре окреслена талія, а також ледь помітний виріз на грудях у формі замкової щілини відмінно підкреслили ідеальні форми королеви. Зазначимо, що королева Летиція - мати двох дочок: 14-річна Леонор і 12-річна Софія.

Королева Летиція в сукні за 1800 грн показала несподівано бюджетний образ на туристичній виставці

Королева Летиція в сукні за 1800 грн показала несподівано бюджетний образ на туристичній виставці

Королева Летиція в сукні за 1800 грн показала несподівано бюджетний образ на туристичній виставці

Королева Летиція в новому образі (скріншоти: instagram.com/mixof.royalty.and.stars)

Вартість плаття з минулих колекція Massimo Dutti на офіційному сайті бренду складає 1899 грн. І до речі, Летиція вже з'являлася раніше в цьому платті. У жовтні 2019 року дружина Філіпа VI вирушила з офіційним візитом до Південної Кореї, де і продемонструвала вперше стильний аутфіт.

Королева Летиція в сукні за 1800 грн показала несподівано бюджетний образ на туристичній виставці

Плаття Massimo Dutti (скріншот з сайту бренду)

Елегантний образ королеви довершують червоні лакові туфельки на високій шпильці від бренду Magrit. У таких туфлях летиція також виходить на публіку не вперше.

Можливо, таким чином Летиція хоче привернути увагу громадськості до культури усвідомленого споживання, яка поступово набирає популярність у всьому світі. Приміром, нещодавно Летиція зустрічалася з представниками кіноіндустрії Іспанії. Тоді королева віддала перевагу ансамблю в класичній червоно-чорній гамі з речей Carolina Herrera і Hugo Boss. Цей наряд ми теж бачили раніше на королеві — під час її робочої поїздки в Севілью.

До речі, 22 січня Кейт Міддлтон також показала ефектний діловий образ в пальто від Massimo Dutti. Нагадаємо, що герцогиня Кембриджська відвідала сенсорний клас в одному з дитячих центрів міста Кардіфф.

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