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Червонная дама: королева Летиция вызвала вау-эффект ярким образом в алых тонах

Lite » Мода 14.01.2020 - 15:52
Червонная дама: королева Летиция вызвала вау-эффект ярким образом в алых тонах
Королева Летиция (коллаж: РБК-Украина)

Королева Испании провела встречу с кинематографистами в Мадриде

Новогодние праздники “ушли в архивы” - самое время возвращаться к работе. Королевские персоны также спешат к новым проектам. И королева-консорт Испании Летиция - не исключение! Супруга короля Филиппа VI продолжает вызвать “вау-эффект” у поклонников своими в прямом смысле яркими выходами. Следует отметить, что 47-летняя королева Испании имеет отличительную черту своих образов на фоне других популярных первых леди (Мелания Трамп, Меган Маркл, Кейт Миддлтон). Летиция очень часто отдает предпочтение ярким цветам, а также смелой вышивке. Примечательно, что один из недавних ее образов как раз отвечает сразу двум “запросам”.

Сегодня, 14 января, Королева Летиция совершила очередной официальный визит, посетив встречу с испанскими кинематографистами во дворце Сарсуэла в Мадриде. Как обычно, внимание модных СМИ приковано к стильному образу красотки. Королева отдала предпочтение беспроигрышной классике в красно-черных тонах.

Червонная дама: королева Летиция вызвала вау-эффект ярким образом в алых тонах

Червонная дама: королева Летиция вызвала вау-эффект ярким образом в алых тонах

Королева Летиция в блузе Hugo Boss и юбке Carolina Herrera (скриншоты: instagram.com/pointdevue_mag)

Перед камерами супруга Филиппа VI появилась в алой объемной блузе с длинными рукавами от Hugo Boss. Образ дополняет черная-юбка карандаш от Carolina Herrera, декорированная вышивкой-принтом в виде полевых цветов. Стильный аутфит монаршей особы довершают высокие замшевые сапоги на шпильке Steve Madden.

На этот раз Ее Величество обошлась без смелых вырезов или облегающих фактур. Но именно благодаря сочному красному вновь была в центре внимания.

Червонная дама: королева Летиция вызвала вау-эффект ярким образом в алых тонах

Червонная дама: королева Летиция вызвала вау-эффект ярким образом в алых тонах

Детали образа королевы Летиции (скриншоты: instagram.com/casarealdeespana)

Напомним, 13 декабря в США состоялся Национальный чемпионат по плей-офф по футболу среди колледжей 2020 года. Среди почетных гостей спортивного мероприятия были также Дональд и Мелания Трамп. Для нового выхода Мелания выбрала образ в духе "Матрицы", позируя перед камерами в лаковом плаще.

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